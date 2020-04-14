سياسة
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جامعة إيجة التركية تنهي المرحلة الأولى من تجارب لقاح كورونا
أنهت جامعة إيجة في ولاية إزمير غربي تركيا، الخطوة الأولى من مشروعها الخاص بتطوير لقاح محلي ضد فيروس كورونا.
جامعة إيجة التركية تنهي المرحلة الأولى من تجارب لقاح كورونا
بدأ الفريق العلمي بالعمل على مشروع اللقاح، بعد سلسلة من الأبحاث والمناقشات حول ما يمكن فعله لمواجهة الفيروس / AA
14 أبريل 2020

أنهت جامعة إيجة في ولاية إزمير غربي تركيا، الخطوة الأولى من مشروعها الخاص بتطوير لقاح محلي ضد فيروس كورونا.

وأوضح عضو الهيئة التدريسية في الجامعة "مرت دوشقايا" للأناضول الثلاثاء، أن الجامعة بدأت قبل أسبوعين مشروعا من أجل تطوير لقاح محلي ضد فيروس كورونا، يضم 32 عالما من الجامعة ووزارة الصحة التركية وشركة أدوية تركية.

وأضاف أن المرحلة الأولى انتهت بتصميم مولدات الضد التي تتفاعل مع فيروس كورونا، مشيرا أن التجارب السريرية الأولى على البشر ستتم في أقرب وقت.

وأعرب دوشقايا عن اعتقاده بأن جامعته التي لها تاريخ عريق ستطور اللقاح وستثبت أنها واحدة من أهم مراكز العلوم في العالم.

وقبل أسبوعين، بدأ الفريق العلمي بالعمل على مشروع اللقاح، بعد سلسلة من الأبحاث والمناقشات ووضع التصورات الأولية حول ما يمكن فعله لمواجهة الفيروس.

ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1296، والإصابات إلى 61 ألفا و49 حالة.

وذكرت أن 3 آلاف و957 مصابا تعافوا من الفيروس، بينما يرقد 1786 شخصاً بوحدات العناية المركزة.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العا لم مليونا و934 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 457 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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