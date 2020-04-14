توتر كبير لاحظه العالم في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية قبل انتشار فيروس كورونا وأثناءه، فلا تزال واشنطن تصرّح ضد بكين فيما يخص انتشار الفيروس وتتهمها بعدم إعطائها المجتمع الدولي معلومات كافية عن الوباء الذي تجاوز عدد المصابين فيه حول العالم مليوناً و929 ألفاً، توفي منهم أكثر من 119 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 452 ألفاً، حتى صباح الثلاثاء.

وبسبب هذه الاتهامات وما سبقها، قد تمتد الأزمة بين الدولتين إلى ما بعد انتهاء فيروس كورونا، إذ توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمحاسبة الصين قائلا"سيأتي الوقت المناسب لمحاسبتها على ذلك"،معرباً عن أسفه الكبير لما وصفه تكتُّم الصين والحزب الشيوعي الحاكم عن الوباء في مدينة ووهان، وعدم تقاسمها مع بقية دول العالم المعلومات المتعلقة به بالسرعة الكافية.

حرب التصريحات

ومنذ انتشار الفيروس الذي اكتشفت أولى حالات الإصابة به في الصين، بدأت حرب التصريحات بين البلدين، حين وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جائحة كورونا بـ"الفيروس الصيني"، مكرراً الوصف نفسه 3 مرات في ظرف ساعة واحدة، لترد الخارجية الصينية وتعرب عن "سخطها ومعارضتها" لوصف ترمب كورونا بأنه "الفيروس الصيني".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ينغ شوانغ إن "بعض السياسيين في الولايات المتحدة ربطوا كورونا بالصين ولطخوا سمعتها، في الوقت الذي يجب أن يكون تعاون المجتمع الدولي في مكافحة الفيروس الأولوية القصوى"، فيما قالت وزارة الخارجية الصينية إن المسؤولين الأمريكيين يدلون بتعليقات "وقحة" تلقي بظلال من الشك على تقارير الصين عن حالات الإصابة بفيروسات كورونا في البلاد.

واستمرت الحملة الأمريكية ضد الصين باتهام ترمب لمنظمة الصحة العالمية بالانحياز إلى بكين والتركيز عليها خلال الأزمة، فيما اتهم سفير الولايات المتحدة في لندن وودي جونسون الصين بتعريضها العالم للخطر، من خلال حجب معلومات حول تفشي كورونا مما سمح له بالانتشار خارج حدودها، فيمقالنشره بصحيفة تايمز البريطانية تحت عنوان "أسرار الصين وأكاذيبها حوّلت كورونا إلى تهديد عالمي".

وأشار في المقال إلى أن الصين حاولت حجب الأخبار، وتبادلت بعد ذلك المعلومات المهمة بشكل انتقائي وأخذت تماطل السلطات الصحية الدولية.

وأضاف: "لو أن الصين تصرفت بالشكل السليم في الوقت المناسب لكان من الممكن حماية المزيد من سكانها وبقية العالم من أخطر آثار هذا المرض"، ليصل إلى نتيجة تلوح بإجراءات محتملة على الصين عند انتهاء الأزمة، حين قال: "عندما تنحسر الأزمة، يتعين علينا النظر في النتائج وتقييم تكاليف هذا الانهيار في التعاون الدولي".

العلاقات الأمريكية-الصينية بعد كورونا

واتهمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكيةالحكومة الصينية "بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا"، إذ قال الكاتب في السياسة الخارجية والأمن القومي جوش روجين في مقال له بالصحيفة، إن "أزمة الفيروس حوّلت الأمريكيين في كلا الطرفين ضد الصين"، في إشارة منه إلى الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

ورأى الكاتب توافقاً أمريكياً على أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية أكثر صرامة وواقعية ضد الصين"، مشيراً إلى أن من الصعب التنبؤ في منتصف الأزمة كيف تتغير العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لكن الجميع يشعر أنها لن تكون هي نفسها.

واعتقد الكاتب وجود "أدلة واضحة على أن الصين تخطط لاستخدام الأزمة لصالحها الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء العالم".

وأظهر استطلاع رأي جديد أن أزمة الفيروس تجمع الأمريكيين حول قضية الصين، إذ يتفق الجمهوريون والديمقراطيون إلى حد كبير على أن الحكومة الصينية تتحمل المسؤولية عن انتشار الوباء، وأنه لا يمكن الوثوق بها في هذه القضية أو أي قضية أخرى، وأنه يجب على حكومة الولايات المتحدة الحفاظ على موقف صارم تجاه الصين بشأن التجارة بخاصة إذا تعثرت بكين مرة أخرى في التزاماتها، حسب الكاتب.

وتنبأ الكاتب من خلال نتائج الاستطلاع أن أمريكا قد تعيد فرض الرسوم الجمركية الصارمة إذا لم توفِ بكين بالتزاماتها بموجب اتفاق ترمب التجاري، فيما تعتقد الأغلبية في كلا الحزبين أنه يجب على المصنعين الأمريكيين الانسحاب من الصين في أعقاب الأزمة.

وقال الكاتب إن "إجماعاً عُقد حول ما يجب فعله مع الصين بعد الأزمة، إذ يرى 71% من الجمهوريين أن على الصين أن تدفع للدول الأخرى بدلاً للأضرار التي لحقت بها بسبب تفشِّي المرض، يوافقهم 41% فقط من الديمقراطيين، وقالت الغالبية العظمى من الجمهوريين، 66%، إن على ترمب أن يتخذ موقفاً أكثر صرامة من الصين مما يفعله حالياً، ووافقه 38% من الديمقراطيين".

من جانبه قال الكاتب في صحيفةواشنطن بوست إسهان تهارورإن أكبر اشتباك وسط الوباء، لعبة اللوم بين الصين والولايات المتحدة، إذ إن أياً من الجانبين لم يبرئ نفسه بشكل جيد خلال الأزمة، فالجهود الدعائية التي تبذلها الصين لإلقاء ردها على تفشّي المرض كنموذج لبقية العالم تتراجع إلى حد ما، مع تزايد التدقيق حول مصداقية عدد الإصابات والوفيات التي أبلغت عنها الصين.

وأضاف: "في هذه الأثناء، أصبحت الولايات المتحدة بؤرة الوباء، مع أكثر الحالات المبلَّغ عنها في العالم، وقد ألقت التقارير الجديدة المزيد من الضوء على تباطؤ الإدارة وعدم اهتمامها في الأسابيع الأولى من تفشِّي المرض، وهي أخطاء يمكن أن تكلف آلاف الأرواح".

وتابع: "يبدو أن ترمب يركز أكثر على نزاعاته الشخصية مع حكام الولايات ومؤتمراته الصحفية أكثر مما يمكن لإدارته القيام به لتوجيه العالم من خلال الوباء".

في المقابل، تشدد الصين قبضتها على أبحاث الفيروسات وسط تصاعد خلافها مع الولايات المتحدة حول أصل الفيروس.ونشرتشبكة CNNتقريراً مفصلاً حول القيود التي فرضتها الصين على نشر البحث الأكاديمي حول أصول الفيروس، إذ تدعي أن الصين قامت بإزالة أبحاث نشرتها جامعتان صينيتان عن الإنترنت.

وحسب المنشورات التي حُذفت، ستخضع الدراسات حول أصل الفيروس لتدقيق إضافي ويجب أن يوافق عليها مسؤولو الحكومة المركزية.