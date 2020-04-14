تجاوزت وفيات فيروس كورونا حول العالم الثلاثاء، 120 ألف حالة، حسب بيانات موقع "Worldometer" المتخصص في رصد إصابات وضحايا الفيروس.

وبلغ إجمالي الوفيات حول العالم بسبب الفيروس حتى ظهر الثلاثاء، 120 ألفاً و679، فيما وصلت أعداد الإصابات مليوناً و937 ألفاً و319 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بلدان العالم في أعداد وفيات كورونا، وذلك بـ23 ألفاً و702 وفاة، تليها إيطاليا بـ20 ألفاً و515 ثم إسبانيا بـ18 ألفاً و56 وفاة.

أما في الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، فقد بلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس 3 آلاف و341.

إيران.. تسجيل 98 حالة جديدة

وفي إيران، فقد ارتفعت الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا إلى 4 آلاف و683، إثر تسجيل 98 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن البلاد سجلت 1574 إصابةً بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73 ألفاً و877، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وأضاف جهانبور، أن الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 4 آلاف و683، عقب تسجيل 98 وفاة، في الـ24 ساعة الماضية.

وأكد أن 3 آلاف و691 من المصابين بالفيروس وضعه محرج، بينما تعافى 48 ألفاً و129 آخرين.

العراق.. حظر تجول

وفي العراق، بدأت قوات الأمن الثلاثاء، فرض حظر شامل لتجوال الأفراد والمركبات في محافظتي البصرة وبابل جنوب البلاد حتى إشعار آخر، لاحتواء فيروس كورونا.

وللمرة الأولى، تفرض محافظتا البصرة وبابل حظرا شاملا على سير الأفراد والمركبات منذ بدء أزمة كورونا.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، في رسالة صوتية موجهة إلى جميع القوات الأمنية، إنه "بتوجيه من قائد عمليات البصرة (يتبع الجيش)، تقرر فرض حظر شامل للتجوال ودخول القطعات العسكرية في الإنذار ج، منذ فجر الثلاثاء وحتى إشعار آخر".

والإنذار "ج" هي أقصى حالة طوارئ، وتحتم على جميع أفراد قوات الأمن والجيش والقيادات العسكرية التواجد في مقارهم ومناطق مسؤولياتهم، وفرض إجراءات أمنية مشددة مع الاستعداد لأي طارئ أمني.

ومنذ ظهوره بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، انتشر فيروس كورونا في 210 دول ومناطق حول العالم، فيما تعافى 456 ألفاً و539 مصاباً.