أقر البرلمان التركي مشروع تعديل قانوني يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

ووافق 279 نائباً على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائباً شاركوا في التصويت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وبموجب القانون الجديد، سيُفرَج عن السجناء في السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون حتى 31 مايو/أيار المقبل، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين في قضايا الإرهاب والقتل والمخدرات والجرائم الجنسية.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع إصابات كورونا إلى 61 ألفاً و49، توفي منهم 1296 وتعافى 3 آلاف و957.