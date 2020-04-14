على الرغم من استهداف مليشيات خليفة حفتر مؤخراً لأحياء سكنية ومطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، بأكثر من 40 صاروخ غراد، فإن أخبار انتصارات قوات حكومة الوفاق الوطني وسيطرتها على نحو 3 آلاف كلم مربع من مناطق سيطرة المليشيات بعد معارك عنيفة، طغت على كل شيء.

تقدم قوات الوفاق جاء على إثر هجومها المباغت ضمن عملية "عاصفة السلام" على الساحل الغربي لليبيا، بعد يوم من صدها هجوماً واسعاً لمليشيات حفتر على منطقة أبو قرين شرق طرابلس، وسيطرت على 8 مدن أبرزها صبراته وصرمان اللتين كانتا تمثلان ثقلاً عسكرياً لقوات حفتر، وعلى كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية، حسب زياد حجاجي مراسل TRT عربي في طرابلس.

ويعتبر تحرير مدينتَي صرمان وصبراتة أمر استراتيجي، إذ إنهما من مدن غلاف العاصمة طرابلس، وتقعان على الطريق الساحلي الحيوي الرابط بين طرابلس وتونس، ولم يبقَ لحفتر في المنطقة الغربية سوى قاعدة الوطية الجوية الواقعة تحت وطأة غارات الوفاق، بالإضافة إلى بلدات معزولة في الجبل الغربي.

وقال الناطق باسم غرفة عمليات بركان الغضب العقيد محمد قنونو في بيان، إن قواتهم تمكنت من السيطرة على ترسانة أسلحة مصرية وإماراتية وكميات كبيرة من الذخيرة والعتاد العسكري، كما أنهم استولوا على 10 دبابات و6 مدرعات إماراتية تابعة لمليشيات حفتر في المدن التي حُرِّرت غرب طرابلس.

وطمأن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا أهالي وسكان الساحل الغربي والمناطق المحررة بأن الفراغ الأمني لن يكون موجوداً، "إذ إن منتسبي وزارة الداخلية سينتشرون في جميع المناطق وسيقومون بتفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة، بما يضمن تحقيق الأمن وتطبيق القانون".

وتحدث الكاتب والباحث السياسي السنوسي إسماعيل لـTRT عربي عن أهداف عملية حكومة الوفاق، قائلاً إن "عدم استجابة حفتر لقرار مجلس الأمن وعدم احترامه لوقف إطلاق النار وقيامه بعمليات قصف عشوائي على طرابلس، دفعت حكومة الوفاق إلى الإعلان عن عملية عاصفة السلام لدحر مليشيات حفتر".

وأضاف: "تقدُّم قوات الوفاق والسيطرة على مدينتَي صرمان وصبراتة في وقت قياسي كان من ثمار العملية".

تهديد لداعمي حفتر وفضح للمرتزقة الأجانب

وعلى إثر هذا الانتصار، خاطب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج مليشيات حفتر وداعميهم من "العواصم المتآمرة"، بقوله: "أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا على أرضنا سنعيدهم إليكم في توابيت برفقة وثائقهم الثبوتية".

وأضاف السراج مخاطباً الدول التي تدعم حفتر: "مدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رماداً، وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب لتظل شاهداً على غدركم وتلعنكم الأجيال مدى الدهر، وذخائركم التي قتلت أبناءنا وطائراتكم التي دمرت مدننا وغطرستكم أيضاً ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا".

وأشار السراج بعد تهنئته للمواطنين في صرمان وصبراتة وكل المدن الليبية بـ"يوم الانتصار"، إلى وجود "عواصم غدر" أرسلت طائرات لقصف المدن الليبية.

بدوره، أشار الناطق باسم غرفة عمليات بركان الغضب العقيد محمد قنونو إلى أن معلومات وردت "من مصادرنا ومراصدنا عن موعد تقدُّم المرتزقة إلى منطقة أبو قرين، فوُضعت الترتيبات العسكرية للمواجهة، وكان من المهم امتصاص الهجوم لاستدراج المرتزقة ثم الإطباق عليهم".

وأضاف: "تقدمت صباح اليوم جحافل من مرتزقة الجنجويد وما يعرف بفصيل مناوي الدارفوري، ومجموعات إرهابية من أتباع مجرم الحرب حفتر على منطقة أبو قرين، تراجعت قواتنا تكتيكياً من نقاط تمركزها الأمامية، وابتلع المرتزقة الطعم واستُدرجوا في شوارع أبو قرين ومناطقها المفتوحة، فكانت عليهم وبالاً".

وقال الباحث السياسي الليبي ناصر أبو ديب لـTRT عربي، إن "لهجة السراج تغيرت في الآونة الأخيرة وأصبحت أقوى وأشد حزماً بعد هذا الانتصار، إذ تبين له أن قوات بركان الغضب تستطيع أن تحرر طرابلس وغيرت من المعطيات والمسلَّمات بأن حفتر يبادر بالهجوم".

وأضاف: "التقدم الذي أحرزته قوات الوفاق والسيطرة على معاقل حفتر في المدن الساحلية دفع السراج للتحدث بهذه اللهجة، فمن يسيطر على الأرض لديه القوة".

ورأى الباحث أن "على قوات بركان الغضب والجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق أن لا يستمعوا إلى أي عمليات وقف إطلاق نار أو مصالحة لأن الفرصة أعطيت لحفتر أكثر من مرة ولم يستجب لأي هدنة".

عوامل الانتصار

ولعب عاملان دوراً رئيسياً في تحقيق انتصارات سريعة ومتتالية لقوات الوفاق، حسبما نقلت وكالة الأناضول عن مختصين، أولهما تكريس طيران الوفاق هيمنته على سماء المعركة في المنطقة الغربية منذ اقتحام قوات الوفاق قاعدة الوطية الجوية في 25 مارس/آذار الماضي، وأسرهم 27 عنصراً من مليشيات حفتر بينهم طيارون وفنيو طيران.

وتلت هذه السيطرة غارات مكثفة على القاعدة التي تعتبر الأكبر والوحيدة لحفتر التي تغطي كامل المنطقة الغربية، مما أدى إلى تحييدها، بخاصة بعد تدمير 3 طائرات من نوع سوخوي 22 كانت رابضة بالقاعدة، وطائرة مسيرة أسقطت جنوب بلدة العجيلات.

ويعد امتلاك قوات الوفاق حاضنة شعبية واسعة في صرمان وصبراتة، عاملاً آخر في نجاح تلك القوات في السيطرة على المدن، إذ تصدَّر أبناء صرمان وصبراتة قوات الوفاق بحكم معرفتهم الجيدة لمداخل المدينة ومخارجها، وهو ما وصفته صفحات موالية لمليشيات حفتر بأنها "تعرضت للخيانة".

وبسقوط صرمان وصبراتة وقبلهما غريان، يكون حفتر خسر ثلاث ركائز لعمليته العسكرية، ولم يبقَ له سوى ترهونة التي لوحت قوات الوفاق بإمكانية شن عملية عسكرية قريباً لتحييدها، حسب الأناضول.

وقد تشهد المرحلة المقبلة تركيز قوات الوفاق على ترهونة وبلدات النواحي الأربع (سوق الخميس امسيحل، سوق السبيعة، سوق الأحد، سوق السبت)، أو ما يسمى بالقوس الشرقي لمعركة طرابلس، وحينها ستكون مليشيات حفتر محاصرة بالكامل في أحياء جنوبي العاصمة.