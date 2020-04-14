سياسة
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بومبيو يلوح بمعاقبة الصين لعدم نشرها معلومات حول كورونا مبكراً
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه "سيأتي الوقت لتحاسَب فيه الصين على مسؤولياتها" لعدم إعطائها المجتمع الدولي معلومات كافية عن وباء كورونا مبكراً، مضيفاً: "من الأهمية بمكان أن نعرف كيف انتشر الفيروس ومن أين ظهر".
بومبيو يلوح بمعاقبة الصين لعدم نشرها معلومات حول كورونا مبكراً
بومبيو: اطلعنا على التقارير التي تبين أن الفيروس انتشر من سوق الحيوانات البرية في الصين / Reuters
14 أبريل 2020

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين، بادعاء عدم إعطائها المجتمع الدولي معلومات كافية عن وباء كورونا مبكراً، قائلاً: "سيأتي الوقت المناسب لمحاسبتها على ذلك".

وقال بومبيو في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية الثلاثاء: "سيأتي الوقت لتحاسب فيه الصين على مسؤولياتها وأنا واثق من ذلك".

وأشار بومبيو إلى أنهم مضطرون في الوقت الراهن إلى التركيز على إعادة عجلة الاقتصاد العالمي والأمريكي، مضيفاً: "إلا أن وقت إلقاء التهم سيأتي"، في إشارة إلى الصين.

وأعرب عن أسفه الكبير لما وصفه تكتُّم الصين والحزب الشيوعي الحاكم عن الوباء في مدينة ووهان، وعدم تقاسمها مع بقية دول العالم المعلومات المتعلقة به بالسرعة الكافية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "من الأهمية بمكان أن نعرف كيف انتشر الفيروس ومن أين ظهر. اطلعنا على التقارير التي تبين أن الفيروس انتشر من سوق الحيوانات البرية في الصين".

وأضاف: "الاقتصاد العالمي انكفأ على نفسه، إن انغلاق اقتصادات الدول على نفسها أمر مأساوي وسيكون مكلفاً جداً. علينا أن نتأكد من أنّ دولة أخرى لن تفتح الباب مستقبلاً لمثل هذا الأمر".

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و929 ألفاً، توفي منهم أكثر من 119 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 452 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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