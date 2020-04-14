أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أن من الضروري التوصل إلى لقاح "آمن وفعال"، من أجل وقف انتشار فيروس كورونا بشكل كامل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي من جنيف، إن "عهد العولمة يعني أن مخاطر معاودة ظهور كوفيد-19 وانتشاره ستستمر. وفي نهاية المطاف، سيكون من الضروري التوصل إلى لقاح دائم وفعال وتوزيعه لوقف انتشار العدوى بشكل كامل".

وحذّر غيبريسوس من أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكاً بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا H1N1 التي ظهرت في نهاية مارس/آذار 2009 في المكسيك.

وقال إن "البيانات التي جُمعت في بلدان عدة تعطينا صورة أوضح عن هذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه".

وتابع: "نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعرف أنه فتاك"، داعياً لرفع الحجر الصحي في العالم "ببطء".

تجارب سريرية في الصين

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "تشاينا ديلي" عن بدء علماء صينيين المرحلة الثانية من التجارب السريرية على لقاح قيد التطوير ضد فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة الاثنين، أن باحثين في معهد التكنولوجيا الحيوية في أكاديمية الطب العسكري، شرعوا في إجراء تجارب المرحلة الثانية الخميس الماضي، في مدينة ووهان التي انتشر منها الفيروس.

وشارك 500 متطوع سليم أكبرهم عمره 84 عاماً، في التجارب بمستشفى جامعة ووهان.

وجرى اختبار مدى أمان اللقاح على عينة صغيرة من المتطوعين في المرحلة الأولى، ويرمي العلماء إلى اختباره على عينة أكبر في هذه المرحلة.

وسمحت السلطات الصينية بإجراء التجارب السريرية على اللقاح في 17 مارس/آذار، واستُكملت المرحلة الأولى في الشهر ذاته.

وفي حال نجاح اختبارات المرحلة الثانية، سيُجرَّب اللقاح على أكثر من 1000 شخص في المرحلة الثالثة.