بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج الثلاثاء، متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية وبرامج تنفيذها.

جاء ذلك في اجتماعه مع آمري المناطق العسكرية، اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية وغرفة العمليات المشتركة، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، اطّلع السراج على تقارير عن تطورات الأوضاع الميدانية في المناطق العسكرية الثلاث، وآليات التنسيق بينها.

وأضاف البيان أنه جرى أيضاً "بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية وبرامج تنفيذها".

وعلى صعيد آخر دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي فجر الثلاثاء "مَن غرّر بهم" خليفة حفتر إلى "الانسحاب والعودة لحضن الوطن"، مُبارِكاً الانتصارات التي حقّقها الجيش خلال الساعات الأخيرة في عدد من مدن غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس (هيئة نيابية استشارية) غداة هجوم مباغت للقوات الحكومية على الساحل الغربي، تمكنت خلاله من تحرير 6 مدن كانت بقبضة مليشيات حفتر، يبلغ إجمالي مساحتها 3 آلاف كلم، ومصادرة كمية أسلحة ضخمة كانت بحوزتها.

ووجه المجلس نداءً إلى "كل مَن غرر بهم المجرم حفتر للمشاركة في عدوانه (...) طمعاً في الاستيلاء على السلطة على حساب الليبيين ودمائهم".

وشدّد على أن هؤلاء "لا يملكون إلا خيارين لا ثالث لهما، إما الانسحاب والعودة لحضن الوطن والانصياع لسيادة الدولة، أو ملاقاة مصير محتوم مع المجرم حفتر، الذي يقودهم إلى حرب خاسرة".

وبارك المجلس الانتصارات التي حقّقها الجيش في المنطقة الغربية الاثنين، معتبرا أنها "تدلّ على حجم الإصرار والعزيمة التي تمتلكها قواتنا لصد عدوان المجرم حفتر ومرتزقته متعددي الجنسيات، وطردهم وتحرير كامل تراب الوطن، وبسط سيادة الدولة فوق كل شبر من أرضه وسمائه وبحره".

قوات الوفاق تحقّق تقدُّماً

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تحريرها 8 مدن غرب العاصمة طرابلس الاثنين، كانت خاضعة لمليشيات خليفة حفتر، حسب قناة "ليبيا الأحرار" المحلية.

وقال محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً: "قبل غروب الشمس، سيطرت قواتنا على مدينتَي صرمان وصبراتة، ودخلت مدن العجيلات ومليتة وزلطن ورقدالين والجميل والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب".

وبثت قناة "فبراير" التليفزيونية تسجيلاً مصوَّراً يُظهِر القوات العسكرية، التي قالت إنها "أمام بوابة مدينة مليتة، بعد طرد مليشيات حفتر الإرهابية منها".

ويعني تحرير هذه المدن أن قوات الحكومة أحكمت سيطرتها على كامل الطريق الممتد من الحدود التونسية غرباً إلى منطقة أبو قرين شرقاً، حسب وكالة الأناضول.

وقالت عملية "بركان الغضب" العسكرية التابعة للحكومة، إن قواتها نجحت الاثنين، في تحرير عدد من المختطفين المحتجزين في سجن صرمان، بينهم أطفال قُصّر.

وسيطرت قوات الوفاق على نحو 3 آلاف كلم مربع من مليشيات حفتر، على أثر الهجوم المباغت لقوات الوفاق ضمن عملية "عاصفة السلام" على الساحل الغربي لليبيا، بعد يوم من صدها هجوماً واسعاً لمليشيات حفتر على منطقة أبو قرين شرق طرابلس 200 كلم.

وقال الناطق باسم غرفة عمليات بركان الغضب العقيد محمد قنونو في بيان، إن قواتهم تمكنت من بسط السيطرة على 3 آلاف كلم مربع خلال ساعات عبر عملية عسكرية مُحكَمة ومنظَّمة.

وأوضح أنها تمكنت من السيطرة على ترسانة أسلحة مصرية وإماراتية وكميات كبيرة من الذخيرة والعتاد العسكري.

وأشار قنونو إلى أنهم استولوا على 10 دبابات و6 مدرعات إماراتية تابعة لمليشيات حفتر في المدن التي حُررت غرب طرابلس.

وأضاف أن "مليشيات حفتر ومرتزقته كعادتهم انتقموا لهزيمتهم بقصف طرابلس بعشرات الصواريخ والقذائف العشوائية".

السراج: سنعيد أبناءكم في توابيت

من جهته، خاطب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج مليشيات حفتر التي تعتدي على العاصمة طرابلس وداعميهم من "العواصم المتآمرة"، بقوله: "أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا على أرضنا سنعيدهم إليكم في توابيت برفقة وثائقهم الثبوتية".

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الاثنين، تعليقاً على الانتصارات المتتالية لقوات الوفاق.

وأضاف السراج: "سنُصدِر أوامرنا لوزارة الخارجية لتولي التنسيق في الأمر (إرسال التوابيت) مع الجهات المعنية".

وأردف مخاطباً حفتر وداعميه: "مدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رماداً، وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب لتظلّ شاهداً على غدركم وتلعنكم الأجيال مدى الدهر".

ومضى قائلاً: "ذخائركم التي قتلت أبناءنا وطائراتكم التي دمرت مدننا وغطرستكم أيضاً ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا".

وتابع: "نبشركم بأن مخططاتكم ذهبت أدراج الرياح، ومحاولتكم لتعطيل عملية "عاصفة السلام" بالهجوم على أبوقرين (جنوب مصراتة) فشلت، واليوم نستعيد السيطرة على مدننا المخطوفة في صرمان وصبراتة (غرب طرابلس)".

وأوضح السراج أن قواتهم خاضت في محور أبو قرين الأحد "ملحمة بطولية لقّنت فيها الغزاة درساً... دفاعاً عن الأرض والعرض ضدّ جحافل دفعت بها عواصم تُظهِر لنا الولاء نهاراً وتتآمر علينا تحت جنح الظلام".

وزاد: "دفعت قواتنا خيرة الرجال للتصدي لجحافل الغدر من شتى الفصائل والجنسيات، وشتان بين رجل يقاتل عن أرضه وآخر يحارب لمن يدفع أكثر".

وختم السراج بيانه بتوجيه بشرى إلى كل الليبيين "الشرفاء" قائلاً: "إننا ماضون إلى مدننا المختطَفة ورفع الظلم عن أبنائها وعودة مهجَّريها، وسنبسط سلطان دولتنا على كامل ترابها وبحرها وسمائها، وسنحفظ من مدّ لنا يد العون ومن طعننا في ظهورنا، ومن لا يعرف الليبيين فليقرأ التاريخ".

وعلى الرغم من إعلان مليشيات حفتر في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، فإنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس باستمرار منذ بدء الهجوم على العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019.

وردّاً على الانتهاكات المستمرة، أطلقت حكومة الوفاق مؤخراً، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر. وأكّدَت حكومة الوفاق مراراً وجود دعم أجنبي عسكري لحفتر من الإمارات ومصر بشكل خاصّ.