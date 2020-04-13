قالت الأمم المتحدة الاثنين، إن ترحيل السعودية العمال الإثيوبيين المهاجرين إليها بصورة غير مشروعة ينطوي على مخاطر نشر عدوى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وحثّت المملكة على تعليق هذا الإجراء في الوقت الحالي.

وقالت الوكالة المعنية بالهجرة في الأمم المتحدة إن السعودية رحّلت حتى الآن 2870 مهاجراً إثيوبيّاً إلى أديس أبابا منذ بدء تفشِّي وباء كورونا، وأكّدت السلطات الإثيوبية إجراء ترحيلات على نطاق واسع.

وورد في مذكرة داخلية للأمم المتحدة أن من المتوقع أن ترحّل السعودية نحو 200 ألف مهاجر إثيوبي في المجمل، وفقاً لرويترز. ومن المتوقع أن ترحّل دول خليجية أخرى وكينيا ودول مجاورة، مهاجرين إثيوبيين.

وقالت كاثرين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا، في تصريحات لرويترز، إن "نقل المهاجرين على نطاق واسع دون تخطيط يجعل احتمالية العدوى الفيروس مرجَّحة، لذلك ندعو إلى تعليق الترحيل واسع النطاق مؤقتاً".

وأصبح عديد من العمال المهاجرين في أنحاء العالم عاطلين عن العمل بسبب قرارات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذتها الحكومات في مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا.

وسجّلت السعودية التي يُقدَّر عدد سكانها بنحو 30 مليون نسمة، 4934 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، إضافة إلى 65 وفاة.

وسجلت إثيوبيا التي يُقدَّر عدد سكانها بـ105 ملايين، 74 إصابة فقط وحالتي وفاة حتى الآن.

الفحص والحجر

قالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديس لرويترز، إن بعض المهاجرين الذين رُحِّلوا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، دون تحديد العدد، فيما أكّد زودو أسيفا من المعهد الإثيوبي للصحة العامة، أن جميع المهاجرين سيخضعون لفحوص فيروس كورونا وسيوضعون في الحجر لمدة 14 يوماً في مدارس وجامعات خصصتها السلطات لهذا الغرض.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن تهريب البشر العام الماضي، إن نحو مئة ألف إثيوبي يسافرون سنويّاً إلى السعودية بطرق غير مشروعة، على أمل الحصول على عمل وحياة أفضل، لافتة إلى أن ما يُقدَّر بنحو 200 ألف إثيوبي يعيشون في المملكة.

وحتى مساء الاثنين بلغت إصابات كورونا حول العالم مليوناً و909 آلاف و459، توُفّي منهم 118 ألفاً و504، ولا يزال مليون و345 ألفاً و639 يتلقون العلاج.