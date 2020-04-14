سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 أبريل/نيسان 2020
نشرة يومية مقدَّمة منTRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 14 أبريل/نيسان 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده تحرز تقدُّماً مهمّاً في السيطرة على جائحة كورونا / AA
14 أبريل 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن حظر التجول السبت والأحد، وإصابات كورونا تتجاوز 60 ألفاً، والولايات المتحدة وإيطاليا تتصدران وفيات كورونا عالمياً.

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أردوغان يعلن حظر التجول السبت والأحد وإصابات كورونا تتجاوز 60 ألفاً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن بلاده تحرز تقدُّماً مهمّاً في السيطرة على جائحة كورونا، مؤكداً أن حظر التجول نهاية الأسبوع سيُفرَض كلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا. [TRT عربي]

فيما أعلنت وزارة الصحة الإحصائيات الجديدة للإصابات بالفيروس في عموم البلاد، التي اظهرت استقراراً في الارتفاع اليومي. [TRT عربي]

وأوضحت الوزارة تسجيل 4093 إصابة بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 61 ألفاً و49. [TRT عربي]

كورونا.. الولايات المتحدة وإيطاليا تتصدران الوفيات وتعافي 440 ألفاً عالمياً

ارتفع عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 22 ألفاً و948 بعد تسجيل 843 وفاة جديدة، لتستمر في المرتبة الأولى عالميّاً في عدد الوفيات والإصابات التي تجاوزت 570 ألفاً. [TRT عربي]

فيما بلغ عدد وفيات كورونا في إيطاليا 20 ألفاً و465 بعد تسجيل 566 وفاة جديدة، لتظلّ محتلّة المرتبة الثانية عالميّاً بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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