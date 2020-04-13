ارتفع عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 23 ألفا و70 بعد تسجيل 843 وفاة جديدة، لتستمر في المرتبة الأولى عالميّاً في عدد الوفيات والإصابات التي تجاوزت 570 ألفاً.

وفي ولاية نيويورك الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس، أعلن حاكم الولاية أندرو كومو الاثنين، أن حصيلة وفيات كورونا في الولاية تجاوزت 10 آلاف.

وأضاف كومو في مؤتمر صحفي، أن "حصيلة الوفيات بلغت 10 آلاف و56، مع تسجيل 671 وفاة جديدة"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأشار إلى أن "أسوأ أزمة لفيروس كورونا قد مرت في الولاية، إذ أظهرت الأرقام تباطؤ في حالات دخول المستشفيات، على الرغم من أن المستشفيات ما زالت تستقبل 2000 مريض جديد يوميّاً".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "التقدم الضعيف للولاية سيستمر على الأرجح ما دام السكان مستمرين في اتباع قيود البقاء في المنزل"، بما يساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا "القاتل".

عدد الوفيات في إيطاليا يتجاوز 20 ألفاً

بلغ عدد وفيات كورونا في إيطاليا 20 ألفاً و465 بعد تسجيل 566 وفاة جديدة، لتظلّ محتلّة المرتبة الثانية عالميّاً بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس.

وأعلن مدير الدفاع المدني الإيطالي العامّ أنجيلو بوريللي في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 159 ألفاً و516 إصابة، بما يتضمن المتعافين والوفيات.

وأوضح أن عدد الوفيات بلغ 20 ألفاً و465، بعد تسجيل 566 حالة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 35 ألفاً و435، بعد تسجيل 1224 حالة تعافٍ جديدة.

أمّا فرنسا فسجّلت الاثنين 574 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 14 ألفاً و967.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الفرنسية، أن الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 136 ألفاً و779، بعد تسجيل 4 آلاف و188 إصابة جديدة.

وأشار البيان إلى أن 32 ألفاً و113 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 6 آلاف و821 في وحدات العناية المركزة.

ولفت البيان إلى تعافي 551 شخصاً ليرتفع الإجمالي إلى 27 ألفاً و718.

وتحلّ فرنسا في المركز الرابع بقائمة وفيات وإصابات كورونا عالميّاً، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

تعافي 440 ألفاً حول العالم.. والصين تتصدر القائمة

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم مساء الاثنين، 440 ألفاً و273 شخصاً، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع Worldometer المختصّ برصد ضحايا كورونا، أن الصين تصدّرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ77 ألفاً و663.

وجاءت إسبانيا ثانيةً بـ64 ألفاً و727، وألمانيا بـ64 ألفاً و300، وإيران بـ45 ألفاً و983، وإيطاليا بـ35 ألفاً و435، ثم الولايات المتحدة بـ33 ألفاً و907، وفرنسا بـ27 ألفاً و718.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم مليوناً و909 آلاف و459، توُفّي منهم 118 ألفاً و504، ولا يزال مليون و345 ألفاً و639 يتلقون العلاج.