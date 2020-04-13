حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الاثنين، من احتمالات تَعرُّض الأطفال الأشدّ فقراً في الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا كريستيان شنايدر، إن الجائحة تشكّل خطراً وجوديّاً لملايين الأطفال، وفق ما نقله عنه التليفزيون الألماني "دويتشه فيله".

وأضاف: لا يمكننا الحيلولة دون تطوُّر الأزمة الصحية العالمية إلى كارثة عالمية للأطفال، إلا عبر تصرُّف منسَّق على المستوى الدولي.

وأعرب شنايدر عن قلق كبير إزاء تفشي الفيروس في مخيمات اللجوء المكتظة في اليونان وسوريا.

وأوضح أن كثيراً من الأطفال هناك يعانون سوء التغذية وأمراضاً أخرى موجودة مسبقاً، ولديهم قليل من الدعم المناعي لمواجهة الأخطار الجديدة.

ولفت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الأطفال في دول منطقة الساحل الإفريقي وجنوب القارة الإفريقية.

وأوضح أن نحو 40 بالمئة من الأفارقة ليس في منازلهم إمكانية غسل أيديهم بالماء والصابون.

وأشار شنايدر إلى أن العدد المرتفع للإصابات بفيروس كورونا المستجد في بنغلاديش مثير للقلق على نحو خاصّ في آسيا.

وقال إن أكثر من 850 ألف فرد من الروهينغيا المسلمين يعيشون حاليّاً في مخيمات لجوء مكتظة.

وأكّد أن القيود المفروضة على الحركة تصعّب أيضاً عمل المنظمات الإغاثية في توصيل الإمدادات للمُعوِزين.

واختتم شنايدر حديثه بالقول: نحن أنفسنا نختبر حاليّاً مدى شدة تضرر بلدنا (ألمانيا)، التي لديها واحد من أفضل النظم الصحية في العالم.

واستدرك بالقول إن الدول الأشد فقراً مهدَّدة، بجانب التداعيات الصحية المدمّرة، بحريق اجتماعي واقتصادي شامل سيزيد أزمة الأطفال، ومن ثَمّ فإن من الإنسانية عدم التخلي عنهم وعن أسرهم.

وتناشد يونيسف الحكومات والشركات والمتبرعين من الأفراد بذل الجهود كافة الآن لتوفير حماية وإمدادات لهؤلاء الأطفال.

وحتى مساء الاثنين تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و909 آلاف، توُفّي منهم أكثر من 118 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 440 ألفاً، حسب موقع Worldometer.