سياسة
3 دقيقة قراءة
يونيسف تحذّر من كارثة تهدّد أطفال الدول الفقيرة بسبب كورونا
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الاثنين، من احتمالات تَعرُّض الأطفال الأشدّ فقراً في الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا.
يونيسف تحذّر من كارثة تهدّد أطفال الدول الفقيرة بسبب كورونا
أشار شنايدر إلى أن العدد المرتفع للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في بنغلاديش مثير للقلق على نحو خاصّ في آسيا / AFP
13 أبريل 2020

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الاثنين، من احتمالات تَعرُّض الأطفال الأشدّ فقراً في الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا كريستيان شنايدر، إن الجائحة تشكّل خطراً وجوديّاً لملايين الأطفال، وفق ما نقله عنه التليفزيون الألماني "دويتشه فيله".

وأضاف: لا يمكننا الحيلولة دون تطوُّر الأزمة الصحية العالمية إلى كارثة عالمية للأطفال، إلا عبر تصرُّف منسَّق على المستوى الدولي.

وأعرب شنايدر عن قلق كبير إزاء تفشي الفيروس في مخيمات اللجوء المكتظة في اليونان وسوريا.

وأوضح أن كثيراً من الأطفال هناك يعانون سوء التغذية وأمراضاً أخرى موجودة مسبقاً، ولديهم قليل من الدعم المناعي لمواجهة الأخطار الجديدة.

ولفت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الأطفال في دول منطقة الساحل الإفريقي وجنوب القارة الإفريقية.

وأوضح أن نحو 40 بالمئة من الأفارقة ليس في منازلهم إمكانية غسل أيديهم بالماء والصابون.

وأشار شنايدر إلى أن العدد المرتفع للإصابات بفيروس كورونا المستجد في بنغلاديش مثير للقلق على نحو خاصّ في آسيا.

وقال إن أكثر من 850 ألف فرد من الروهينغيا المسلمين يعيشون حاليّاً في مخيمات لجوء مكتظة.

وأكّد أن القيود المفروضة على الحركة تصعّب أيضاً عمل المنظمات الإغاثية في توصيل الإمدادات للمُعوِزين.

واختتم شنايدر حديثه بالقول: نحن أنفسنا نختبر حاليّاً مدى شدة تضرر بلدنا (ألمانيا)، التي لديها واحد من أفضل النظم الصحية في العالم.

واستدرك بالقول إن الدول الأشد فقراً مهدَّدة، بجانب التداعيات الصحية المدمّرة، بحريق اجتماعي واقتصادي شامل سيزيد أزمة الأطفال، ومن ثَمّ فإن من الإنسانية عدم التخلي عنهم وعن أسرهم.

وتناشد يونيسف الحكومات والشركات والمتبرعين من الأفراد بذل الجهود كافة الآن لتوفير حماية وإمدادات لهؤلاء الأطفال.

وحتى مساء الاثنين تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و909 آلاف، توُفّي منهم أكثر من 118 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 440 ألفاً، حسب موقع Worldometer.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us