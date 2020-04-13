سياسة
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تركيا.. أردوغان يعلن حظر التجول السبت والأحد وإصابات كورونا تتجاوز 60 ألفاً
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن. بلاده تحرز تقدُّماً مهمّاً في السيطرة على جائحة كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة الإحصائيات الجديدة للإصابات بالفيروس في عموم البلاد، التي اظهرت استقراراً في الارتفاع اليومي.
تركيا.. أردوغان يعلن حظر التجول السبت والأحد وإصابات كورونا تتجاوز 60 ألفاً
أردوغان يقول إن تركيا تحرز تقدُّماً مهمّاً في السيطرة على جائحة كورونا / AA
13 أبريل 2020

ارتفع عدد الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في تركيا إلى 1296، بعد تسجيل 98 وفاة جديدة، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة التركية الاثنين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 4093 إصابة بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 61 ألفاً و49.

كما لفتت إلى ارتفاع إجمالي عدد المتعافين من كورونا إلى 3 آلاف و957 شخصاً، بعد تسجيل شفاء 511 حالة.

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن تركيا تحرز تقدُّماً مهمّاً في السيطرة على جائحة كورونا.

وشدّد أردوغان في خطاب متلفز، على أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بسرعة عبر تدابيرها الفعالة.

وأشار إلى أن تركيا أرسلت مساعدات طبية لـ34 دولة، وأنها ستستمر في تقديم المساعدات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "نواصل بحزم مكافحة جائحة كورونا، ولا نعاني مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنينا".

وأكّد الرئيس التركي أن حظر التجول نهاية الأسبوع سيُفرَض كلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا.

وفي ما يتعلق باستقالة وزير الداخلية سليمان صويلو قال أردوغان: "رفضتُ استقالة صويلو وطلبت منه الاستمرار في منصبه".

وحتى الاثنين تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم مليوناً و889 ألفاً، وتخطت حصيلة الوفيات 117 ألف وفاة، حسب آخر البيانات على موقع Worldometer المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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