سياسة
3 دقيقة قراءة
عودة العالقين إلى غزة بالتزامن مع اكتمال تجهيز المستشفى التركي
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الاثنين، بدء استقبال الفلسطينيين العالقين لدى الجانب المصري، عبر معبر رفح البري، وفق إجراءات وقائية من كورونا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع اكتمال تجهيز مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني، لاستضافة المرضى من العائدين.
عودة العالقين إلى غزة بالتزامن مع اكتمال تجهيز المستشفى التركي
وزارة الداخلية في قطاع غزة تعلن بدء استقبال الفلسطينيين العالقين لدى الجانب المصري عبر معبر رفح البري / AA
13 أبريل 2020

بدأت وزارة الداخلية في قطاع غزة الاثنين، استقبال الفلسطينيين العالقين لدى الجانب المصري، عبر معبر رفح البري، وفق إجراءات وقائية لمنع تفشِّي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ومن المرتقب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 21 يوماً.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية، إنها اتخذت مجموعة من إجراءات تسهيل وصول الدفعة الأولى من العالقين، كما اتخذت الطواقم الأمنية إجراءات وقائية لاستقبال العائدين، كارتداء الملابس الطبية الواقية، وتعقيم المعبر ومرافقه.

ومن المقرَّر أن يظلّ معبر رفح البري مفتوحاً 4 أيام بدءاً من الاثنين، على أن يستقبل 250-300 شخصاً يوميّاً، حسب الوزارة.

وأكّدَت وزارة الداخلية أن جميع الأفراد العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي في المراكز التي خصّصَتها الجهات الحكومية، للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا، لمدة 21 يوماً قد تزيد وفق تقديرات الجهات المختصة.

اكتمال تجهيز المستشفى التركي

في سياقٍ متصل، أنهت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، الاثنين، تجهيز مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني، لاستضافة المرضى من العائدين إلى قطاع غزة، لقضاء فترة الحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريحات صحفية، إنه قد اكتمل تجهيز المستشفى لاستقبال المرضى من العائدين والمصابين بأمراض مختلفة، موضحاً أن تلك الفئة تحتاج إلى "رعاية ومتابعة صحية مباشرة وخاصة".

وذكر القدرة أن الوزارة زوّدت المستشفى بالطواقم الطبية والإدارية والفنية، من أجل خدمة المستضافين حتّى انتهاء فترة الحجر.

وأشار إلى أن المستشفى يتسع لـ180 سريراً، ومن الممكن زيادة عدد الأسرة حال تَطلَّب الأمر.

بدورها أجرت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس)، زيارة لتفقُّد المستشفى للاطّلاع على ترتيبات استقبال وتأمين استضافة المرضى في الحجر.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بدء تشغيل المستشفى التركي بغزة، لمواجهة انتشار كورونا.

وموّلت الحكومة التركية بناء مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني (2011-2017)، الذي يُعَدّ أكبر المشافي في فلسطين، إذ تبلغ مساحته 34 ألفاً و800 متر مربع ويتألف من 6 طوابق ويحوي 180 سريراً.

ويعاني قطاع غزة المحاصَر إسرائيليّاً للعام الثالث عشر على التوالي، من ضعف النظام الصحي ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us