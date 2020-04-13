تستمرّ تركيا في إرسال مساعدات طبية إلى كثير من دول العالم المتضررة من انتشار وباء كورونا، تحت شعار "الإنسانية أولاً" بغضّ النظر عن المواقف الأخرى.

وتعمل تركيا على محاربة الوباء خارجيّاً عن طريق إرسال المساعدات والمعدات الطبية، وداخليّاً عن طريق توفير احتياجات المواطنين الأتراك بالولايات كافة، إذ كانت أولويات أنقرة في المرحلة الراهنة هي إنتاج المستلزمات الطبية وتأمين احتياجات المستشفيات والحفاظ على الأمن العامّ في البلاد، إلى جانب التدابير اللازمة للحفاظ على قوة الاقتصاد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تملك جيشاً طبيّاً ضخماً يضمّ 165 ألف طبيب و205 آلاف ممرضة و360 ألف موظف مساند.

وفي إطار مساعيها الرامية إلى مساعدة الدول في مواجهة كورونا، أرسلت تركيا خلال الايام الماضية مساعدات طبية مماثلة إلى كل من إيطاليا وإسبانيا وشمال مقدونيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وبريطانيا والعراق وليبيا وفلسطين، وإسرائيل التي أكّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن وزارته تَلقَّت منها طلباً للمساعدة، موضحاً أن حكومة بلاده ستلبِّي هذا الطلب، من منظور إنساني بحت.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأحد، إن بلاده أرسلت وسترسل مساعدات طبية إلى عدة دول في العالم لمواجهة كورونا، مشيراً إلى أن تركيا ستتجاوز الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في أسرع وقت، بسبب صلابة بنيتها الاقتصادية.

ويواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمؤسسات المعنية بالتواصل مع نظرائهم في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتنسيق الجهود لمكافحة كورونا.

دول أوروبية

وفي الوقت الذي كشفت فيه أزمة كورونا ماهية العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص في ظلّ اتساع رقعة تفشِّي الفيروس، وفيما يتخلى بعض الدول عن بعض رغم العلاقات والمعاهدات، تحاول تركيا جاهدةً، باتخاذها إجراءات مسبقة واستعدادات على صُعُد مختلفة، مساعدة أكثر من دولة منكوبة بالمرض، إذ أرسلت الأحد دفعة ثانية من المساعدات الطبية إلى بريطانيا من أجل استخدامها في مكافحة فيروس كورونا، بتعليمات من الرئيس التركي، حسب وزارة الدفاع التركية.

وأعربت ويندي مورتو، وكيلة وزارة الخارجية البرلمانية للجوار الأوروبي والأمريكتين في بريطانيا، عن شكرها تركيا إزاء المساعدات الطبية التي أرسلتها إلى بلادها.

وقالت مورتو في تغريدة لها على تويتر: "أودّ أن أعرب عن شكري لوزيرَي الخارجية والصحة التركيَّين، على إرسال 250 ألف قطعة من معدات الوقاية الشخصية"، مؤكّدة أن المساعدات تبلغ 14 طنّاً، وقالت: "هذه الهدية السخيَّة تُظهِر متانة الصداقة بين بريطانيا وتركيا".

وعلى مدار الأسابيع الماضية استمرّت تركيا في إرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا التي سجّلَت أكبر عدد للوفيات في أوروبا، ولإسبانيا، إذ وصلت شحنة مساعدات إلى إسبانيا وإيطاليا تحتوي على آلاف المستلزمات الطبية، كالأقنعة والملابس الواقعية، ومواد التعقيم السائلة المضادة للجراثيم، أُنتِجَت بالإمكانيات الوطنية التركية في مصانع وزارة الدفاع ومؤسسة تصنيع الآلات والموادّ الكيماوية، حسب مراسل TRT عربي في أنقرة هشام ميهوبي.

وأعلنت السفارة التركية في إسبانيا، أن أنقرة أظهرت أقوى أشكال التضامن مع الحليفة والصديقة مدريد، منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق السبت أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية ماريا غونثاليث لايا، عن شكرها لأنقرة، وانتقدت بشدة اتهامات وجّهَتها أحزاب المعارضة في إسبانيا ضدّ تركيا بسبب تأخُّر وصول الأجهزة إلى بلادها.

من جانبه قال أمين عامّ حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن إرسال القوات المسلحة التركية مساعدات طبية إلى إيطاليا وإسبانيا، يُعتبر مؤشراً واضحاً على تضامن الحلف.

مستشفيات كشمير

وقدمت جمعية الهلال الأحمر التركية الجمعة، معدات طبية إلى عدد من المستشفيات بمنطقة آزاد جامو وكشمير، الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير.

وقال رئيس بعثة الجمعية في باكستان إبراهيم كارلوس كاميلو في بيان، إنه جرى التبرع للمراكز الخاصة بالتوليد وأمراض النساء التابعة لمستشفيات المنطقة بـ42 جهازاً طبّيّاً مختلفاً، مثل جهاز الموجات فوق الصوتية وغيره.

وأشار كاميلو إلى اضطرار المرضى في الماضي إلى السفر إلى المدن الأخرى لتلقِّي العلاج، جراء نقص المعدات الطبية بمستشفيات المنطقة.

شمال مقدونيا ودول البلقان

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" الجمعة، 2500 طرد مساعدات على المتأثرين سلباً من انتشار فيروس كورونا في شمال مقدونيا.

وتضمّ الطرود أغذية وموادّ تنظيف وُزّعَت في 16 بلدية في عموم البلاد، وشارك في توزيع المساعدات في العاصمة إسكوبية السفير التركي لدى شمال مقدونيا حسن محمد ساكيز كوي، وآيتاكين آيدان منسق الوكالة في إسكوبية.

كذلك أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى خمس دول في منطقة البلقان، كانت طلبت دعم أنقرة لمواجهة جائحة كورونا، وأقلعت طائرة شحن تركية تحمل مساعدات طبية إلى شمال مقدونيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتضمنت المساعدات التي أعدّتها وزارة الصحة التركية كمامات وملابس واقية وأدوات فحص سريعة.

الدول العربية

وكانت ليبيا ضمن الدول العربية التي ساعدتها أنقرة، إذ أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت، تَسلُّمها شحنة مساعدات طبية مقدمة من الشعب التركي لمواجهة فيروس كورونا، تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عن "الشكر والامتنان لجمهورية تركيا وعن عمق العلاقات الثنائية وأواصر الأخوّة والصداقة بين الشعبين الشقيقين".

وسجلت ليبيا 25 إصابة بالفيروس حتى صباح الاثنين، فيما تعاني من هجمات يقودها حفتر منذ أبريل/نيسان الماضي، يواصل فيها قصف المشافي المتخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا ومخازن الأدوية.

وفي العراق قدّمَت منظمة الهلال الأحمر التركية، مساعدات إلى محافظة أربيل في إقليم شمال العراق، لمساندتها في مكافحة فيروس كورونا، تضمنت 30 ألف كمامة و475 صندوقاً من الطرود الغذائية.

وقال القنصل العامّ التركي بأربيل هاقان قرة تشاي، إن أنقرة أرسلت 20 ألف كمامة إلى أربيل في اليوم الأول من ظهور كورونا لدى الأخيرة، وسلّموا هذه المرة الدفعة المتبقية من الكمامات، التي بلغ عددها 10 آلاف، ليصل إجمالي الكمامات الطبية المقدمة من تركيا أربيل 30 ألفاً.

أما فلسطين فقد شُغّل مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة منذ اليوم الأول لظهور إصابات بالفيروس هناك بتنسيق بين الرئيس التركي ونظيره الفلسطيني، كما أعلنت الرئاسة التركية الأحد أنها سترسل شحنة مساعدات طبية لفلسطين خلال أيام.

شحنة مستلزمات طبية جاهزة ستُرسَل إلى فلسطين في غضون أيام - المتحدث باسم الرئاسة التركية - إبراهيم قالن

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تركيا تَلقَّت طلباً من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية، ووافقت الأولى على ذلك، وسترسل بالتزامن مع الشحنة مستلزمات طبية إلى فلسطين.

وأرسلت تركيا مستلزمات طبية مختلفة، ولا تزال ترسل، إلى 23 دولة حول العالم، من بينها إيران التي تُعَدّ إحدى أكثر الدول تضرُّراً من تفشِّي فيروس كورونا.

وفي شمال سوريا اتخذت السلطات التركية التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار وباء كورونا في مناطق نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات المحررة من الإرهاب، ونفّذَت حملات تعقيم وتوعية للنازحين في إدلب والمناطق الحدودية.