سياسة
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العمل الدولية: 81% من القوة العاملة حول العالم تضررت من كورونا
قالت منظمة العمل الدولية إن 81% من إجمالي القوة العاملة حول العالم بما يوازي 2.7 مليار عامل تضرروا من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن الانعكاسات التي تعرّض لها الاقتصاد العالمي بسبب كورونا هي الأقسى منذ الحرب العالمية الثانية.
العمل الدولية: 81% من القوة العاملة حول العالم تضررت من كورونا
منظمة العمل الدولية تؤكد أن انعكاسات الاقتصاد العالمي بسبب كورونا هي الأقسى منذ الحرب العالمية الثانية / Reuters
13 أبريل 2020

أعلنت منظمة العمل الدولية أن 81% من إجمالي القوة العاملة حول العالم، أي قرابة 2.7 مليار عامل، تضرروا من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، من قبيل إغلاق المنشآت التي يعملون بها بشكل جزئي أو كامل.

وأضافت في تقرير لها حول تأثيرات كورونا على عالم الأعمال، أن قرابة 1.25 مليار شخص حول العالم، يعملون في قطاعات تتميّز بأنها ذات مخاطر مرتفعة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن نسبة التوظيف في هذه القطاعات، تصل إلى 37.5% من إجمالي معدلات التوظيف حول العالم.

وأوضحت أن نسبة التوظيف في القطاعات المذكورة، تبلغ الذورة العالمية في الولايات المتحدة بنسبة 43.2%، فيما تسجّل أدنى مستوى لها في إفريقيا بـ26.4%.

وأفادت أن أبرز القيود التي أدت إلى تضرر اليد العاملة تمثّلت في حظر التجوّل وقيود التنقّل وتعليق التعليم، وشددت على أن الانعكاسات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب كورونا هي الأقسى منذ الحرب العالمية الثانية.

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم مليوناً و857 ألفاً، وتخطت حصيلة الوفيات حاجز 114 ألف وفاة، حسب آخر البيانات على موقع Worldometer المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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