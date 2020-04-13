سياسة
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مليون و800 ألف إصابة بكورونا عالمياً.. أمريكا متصدرة والصين تعاني مُجدداً
يواصل فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح بحصيلة تجاوزت 114 ألف وفاة، وتواصل الولايات المتحدة تصدُّرها لقائمة دول العالم في حصيلة الوفيات والإصابات، والصين تسجل 108 إصابات جديدة وحالتَي وفاة خلال 24 ساعة.
مليون و800 ألف إصابة بكورونا عالمياً.. أمريكا متصدرة والصين تعاني مُجدداً
تتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم في حصيلة وفيات فيروس كورونا وإصاباته حتى الآن / AFP
13 أبريل 2020

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم مليوناً و800 ألف، وتخطت حصيلة الوفيات حاجز 114 ألف وفاة حتى صباح الاثنين، حسب آخر البيانات.

وأظهرت معطيات موقع Worldometer المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، أن إصابات كورونا بلغت حول العالم مليوناً و856 ألفاً و831، كما بلغت الوفيات 144 ألفاً و312.

ويعد تشخيص أكثر من مليون و800 ألف إصابة رسمياً في 193 دولة منذ بداية الوباء، انعكاساً لجزء من أعداد المصابين فعلياً، إذ تبقى فحوص الكشف عن الإصابة محصورة في عدد من الدول بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث حصيلة وفيات فيروس كورونا وإصاباته، مسجلة 22 ألفاً و 115وفاة، و560 ألفاً و433 إصابة حتى الآن.

فيما تحل إيطاليا ثانية من حيث أعداد الوفيات بـ19 ألفاً و899 وفاة، و تليها إسبانيا بـ17 ألفاً و209، ثم فرنسا بـ14 ألفاً و393.

أما في الصين، فأعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية الاثنين، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، من بينها 98 حالة لأفراد جاؤوا من خارج البلاد، و10 حالات سجلت داخل البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82 ألفاً و160.

وأكدت اللجنة في بيان أن البر الرئيسي سجل وفاة حالتين في مقاطعة هوبي، جراء الفيروس خلال آخر 24 ساعة.

وبهذه المعطيات، يرتفع عدد الإصابات في الصين إلى 82 ألفاً و160، والوفيات إلى 3 آلاف و341، ويرتفع عدد المتعافين إلى 77 ألفاً و663.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا ظهر في منطقة ووهان وسط الصين بديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتحوّل إلى جائحة انتشرت فيما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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