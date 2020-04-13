سياسة
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ليبيا.. قوات "الوفاق" تبدأ معركة جديدة ضد مليشيات حفتر وتسيطر على صرمان
قال المتحدث باسم الحكومة الليبية إن مليشيات حفتر تكبدت خسائر فادحة بعد إحباط هجوم فاشل لها بمنطقة أبو قرين، وتمكنت قوات الحكومة من تجريدهم من مدرعاتهم الإماراتية وغنمت أسلحتها، كما ونجحت القوات بالسيطرة على مدينة صرمان.
ليبيا.. قوات "الوفاق" تبدأ معركة جديدة ضد مليشيات حفتر وتسيطر على صرمان
قاذفة صواريخ تركتها مليشيات حفتر وراءها بعد هروبها من مدينة صرمان 
13 أبريل 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، بدء معركة استعادة السيطرة مدينتي "صرمان" و"صبراته" من مليشيات خليفة حفتر غربي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي لوكالة الأناضول.

وقال المجعي إن قوات الحكومة "بدأت في ساعات الصباح الأولى التقدم نحو مدينتي صرمان وصبراته بهدف تحريرهما من مليشيات حفتر".

وأضاف أن القوات سيطرت على عدة مواقع في مدينة صرمان.

وأشار المجعي إلى أن "سلاح الجو نفذ فجر اليوم 16 طلعة قتالية وهي تعتبر ضربات استباقية قبيل التقدم البري".

وتابع أن "الضربات الاستباقية توزعت 10 منها على صبراته وستة في صرمان وجميعها استهداف تمركزات وآليات لمليشيا حفتر".

ولاحقاً أعلن المجعي أن قوات الحكومة الليبية، استعادت سيطرتها على مدينة صرمان، من مليشيات خليفة حفتر، غربي العاصمة.

وقال لوكالة الأناضول إن "قوات الحكومة سيطرت على مديرية الأمن الوطني، ومقر جهاز المباحث الجنائية التابع لمليشيات حفتر في مدينة صرمان".

وصباح الأحد أيضاً، أعلنت قوات الحكومة الليبية تكبيدها خسائر فادحة لمليشيات حفتر وإسقاطها 3 طائرات تابعة لها، على إثر إحباطها هجوماً فاشلاً لها بمنطقة أبو قرين شرقي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان صادر عن محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، تعليقاً على مستجدات المعارك الدائرة في أبو قرين جنوب مدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس).

وقال قنونو إن "سلاح الجو نفذ 12 ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ لمليشيات حفتر بمنطقة أبو قرين عقب استدراجهم صباح اليوم إلى داخلها".

وأشار إلى أن قواته "أطلقت هجومها المضاد الكاسح من المحاور كافة، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية".

وفي وقت سابق الأحد، قال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع لقوات الوفاق، إن قواته قتلت 35 على الأقل من مليشيات حفتر على إثر إحباط هجومها على منطقة أبو قرين.

في سياق متصل، لقي طفل وامرأة مصرعهما، وأصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة مساء الأحد، جراء قصف لميليشيات حفتر استهدف منزلين جنوبي طرابلس.

وقال مجلس بلدية أبو سليم جنوبي طرابلس إن "امرأة قتلت نتيجة إصاباتها بقذائف أطلقتها مليشيات حفتر على منزلها في حي سيدي سليم".

كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة بالحكومة الليبية مصرع طفل (9 سنوات) وإصابة 4 من أفراد عائلته، نتيجة سقوط قذيفة على منزلهم بمنطقة عين زارة جنوبي طرابلس.

وعلى الرغم من إعلانها في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، فإن مليشيات حفتر تواصل خرق التزاماتها قصف مواقع مختلفة بالعاصمة".

وتنتهك مليشيات حفتر بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار، عبر شن هجمات على طرابلس ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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