سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 أبريل/نيسان 2020
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خلاصات من TRT عربي: 13 أبريل/نيسان 2020
الرئاسة التركية رفضت استقالة وزير الداخلية مشيرة إلى أن القرار الأخير لرئيس الجمهورية / AA
13 أبريل 2020

أهم الأحداث:

الرئاسة التركية تقول إن استقالة وزير الداخلية مرفوضة وإنه سيستمر في أداء مهامه، ومجموعة أوبك+ تتوصل إلى اتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل.

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الرئاسة التركية ترفض استقالة وزير الداخلية

أعلنت الرئاسة التركية الأحد، رفضها استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، مشيرةً إلى أنه سيستمر في أداء مهامه. [TRT عربي]

وقالت الرئاسة في بيان لها، إن الوزير تقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية لكن الرئيس أبلغه أن هذا غير مناسب، إذ أكد له أن القرار الأخير لرئيس الجمهورية على الرغم من أحقية أي مسؤول في تقديم الاستقالة. [TRT عربي]

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قدم استقالته في وقت سابق من يوم الأحد، معلناً تحمُّله تبعات تطبيق حظر التجول على 31 مدينة تركية، الذي ينتهي منتصف الليلة. [TRT عربي]

مجموعة أوبك+ تتوصل إلى اتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل

أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل الأحد، عن إتمام اتفاق تاريخي على خفض إنتاج النفط بما يقترب من 10 ملايين برميل يومياً. [TRT عربي]

ولم يتضح بعد موقف حصة المكسيك من الخفض، فيما تشير مصادر إلى إلزامها بـ100 ألف برميل يومياً، فيما سيلتزم التحالف كاملاً خفض 9.7 مليون برميل يومياً بعد تقليصه 300 ألف برميل كان من المفترض أن تتحملها المكسيك. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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