أعلنت الرئاسة التركية الأحد، رفضها استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، مشيرةً إلى أنه سيستمر في أداء مهامه.

وقالت الرئاسة في بيان لها، إن الوزير تقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية لكن الرئيس أبلغه أن هذا غير مناسب، إذ أكد له أن القرار الأخير لرئيس الجمهورية على الرغم من أحقية أي مسؤول في تقديم الاستقالة.

وأشار بيان الرئاسة إلى أن وزير الداخلية سليمان صويلو يحظى بتقدير كبير من الشعب منذ تسلمه منصبه بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

وأضاف البيان أن "صويلو لعب دوراً كبيراً في تراجع نشاط المنظمات الإرهابية من خلال قيادته لعمليات مكافحة الإرهاب بشكل ناجع".

ولفت البيان إلى قدرة الوزير على إدارة الأعمال الإغاثية وتنسيقها من الميدان بعد وقوع الكوارث والزلازل.

وأشارت الرئاسة التركية إلى أهمية الإجراءات المتخذة من قبل الوزير منذ أكثر من شهر لمواجهة فيروس كورونا، والمساهمة في تأمين السلم المجتمعي وتسهيل وفرة الأغذية.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قدم استقالته في وقت سابق من يوم الأحد، معلناً تحمله تبعات تطبيق حظر التجول على 31 مدينة تركية، الذي ينتهي منتصف الليلة.

وقال صويلو في بيان: "تطبيق قرار حظر التجول الذي جاء خلال مرحلة حساسة ودقيقة وتحديداً لمنع انتشار الوباء (كورونا)، أتحمل مسؤوليته بكل أبعاده، والمشاهد التي ظهرت وإن كانت في ساعات محدودة في البداية، لم تتسق مع هذه المرحلة التي أديرت بشكل مثالي".

وأضاف: "كان الواجب عليّ ألا أسمح بحدوث مشاهد كهذه في هذا الحدث الذي أتحمل مسؤوليته، كانت خطوة عن حُسن نية لوقف هذا الوباء وانتشاره ولو قليلاً خلال نهاية الأسبوع".

وتابع: "أطلب الصفح من شعبنا العزيز الذي لم أفكر أبداً بإلحاق الأذى به، ومن السيد رئيس الجمهورية الذي سأبقى وفياً له حتى آخر عمري".

واستطرد: "أتنحى عن منصبي كوزير داخلية الذي تقلدته بشرف، أستودع الله جميع أصدقائي وزملائي في العمل، اللهم احفظ شعبنا".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة، حظراً للتجول في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت استقالة الوزير على إثر انتقادات واسعة تعرّض لها على خلفية قراره إعلان حظر التجوال يومي السبت والأحد قبل ساعتين فقط من بدء سريانه، ما أحدث حالة من الارتباك في الشارع التركي.