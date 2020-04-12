سياسة
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مجموعة أوبك+ تتوصل لاتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل
أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، الأحد، عن إتمام اتفاق تاريخي على خفض إنتاج النفط بما يقرب من 10 ملايين برميل يومياً.
مجموعة أوبك+ تتوصل لاتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل
اتفق أعضاء "أوبك "، الخميس، على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار المقبل حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020 / Reuters
12 أبريل 2020

أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، الأحد، عن إتمام اتفاق تاريخي على خفض إنتاج النفط بما يقرب من 10 ملايين برميل يومياً.

جاء ذلك، خلال تدوينة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب اجتماع لوزراء طاقة دول "أوبك" عبر دائرة تلفزيونية، عقد مساء اليوم.

وقال الوزير: بفضل من الله. ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة، نعلن الآن عن إتمام الاتفاق التاريخي على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً، من أعضاء "أوبك" ابتداء من أول مايو/أيار 2020 ولمدة شهرين.

ولم يتضح بعد، موقف حصة المكسيك من الخفض، فيما تشير مصادر إلى إلزامها بـ100 ألف برميل يومياً، فيما سيلتزم التحالف كاملاً بخفض 9.7 ملايين برميل يومياً بعد تقليصه 300 ألف برميل كان من المفترض أن تتحملها المكسيك.

وهو ما أكدته وزارة النفط الإيرانية، التي قالت مساء اليوم، إن 23 دولة هم أعضاء تحالف (أوبك)، أبرموا اتفاقية بعد ساعات وأيام من المفاوضات المكثفة، بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً.

وذكرت الوزارة في تغريدة على صفحتها بتويتر، أن أعضاء التحالف وافقوا على خفض إنتاج المكسيك بواقع 100 ألف برميل يومياً.

واتفق أعضاء "أوبك+ "، الخميس، على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يومياً اعتبارا من مايو/ أيار المقبل حتى نهاية يونيو/حزيران 2020، كان منها 400 ألف برميل حصة المكسيك، وهو رقم رفضته الأخيرة حينها.

وحسب الاتفاق، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يومياً، اعتباراً من يوليو/تموز حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يومياً مطلع 2021 حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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