أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تسجيل 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1198.

وأضافت في بيان على موقعها المخصص لبيانات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 56 ألفاً و956 إثر تسجيل 4 آلاف و789 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ 3 آلاف و446، بعد تسجيل 481 حالة جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 35 ألفاً و720 فحصاً طبياً حول كورونا، لترتفع الحصيلة إل 376 ألفاً و100.

وذكرت أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 1665، فيما تراجع عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 978.

وغرد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه على تويتر قائلاً: هناك انخفاض في عدد مرضى كورونا بوحدات العناية المركزة.

وأضاف "هناك أيضا انخفاض في عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس، كلما أجرينا المزيد من الاختبارات، تم اكتشاف وعزل المزيد من الحالات وفق المتوقع".

وختم "نحن أقوياء في العلاج، إلا أن تحقيق النصر في هذا الكفاح، لا يمر عبر المشافي، بل بالبقاء في المنازل".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات بكورونا عالمياً، تليها في الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفي الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و831 ألفاً، توفي منهم أكثر من 113 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 420 ألفاً، بحسب موقع Worldometer.