تجاوز، الأحد، عدد وفيات فيروس كورونا الجديد، حول العالم، 110 آلاف حالة، جاء ذلك في أحدث معطيات صادرة عن موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

وأوضحت المعطيات أن عدد وفيات كورونا حول العالم، بلغ 110 آلاف و5 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس مليوناً و795 ألف و630 حالة.

الولايات المتحدة في المركز الأول

ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 20 ألفاً و608، إثر تسجيل 1831 وفاة جديدة خلالالـ24 ساعة الماضية، حسب جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ووفقاً لمعطيات الجامعة، فإن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 530 ألفاً، إثر تسجيل 28 ألفاً و391 حالة جديدة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات بكورونا عالمياً، تليها في الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفي الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وعلى صعيد الولايات، تأتي نيويورك في المرتبة الأولى بعدد الإصابات البالغ 181 ألفاً و825، تليها جارتها نيوجيرسي بـ8 آلاف و151، وميشيغان بـ23 ألفاً و605.

وبلغ عدد الوفيات في نيويورك 8650، ونيوجيرسي 2183، وميشيغان 1384.

أمّا عدد المتعافين في عموم البلاد، فبلغ 32 ألفاً و110.

بريطانيا تتخطى عتبة الـ10 آلاف وفاة

سجلت بريطانيا، 737 وفاة بكورونا، لترتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و612 حالة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة البريطانية، أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت أيضاً تسجيل 5 آلاف و288 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا إلى 84 ألفاً و279.

وأفاد مراسل الأناضول أن البريطانيين غادروا منازلهم دون اكتراث بالتحذيرات المطالبة بالتزامهم العزلة الاجتماعية.

ولفت إلى أن الشرطة وجهت التحذيرات إلى الناس في الحدائق العامة.

وأضاف أنه من المتوقع تمديد الحجر الصحي الجزئي المفروض في بريطانيا الذي ينتهي مطلع الأسبوع المقبل.

وتحل بريطانيا في المركز الخامس في قائمة وفيات كورونا عالمياً، بينما تأتي في المركز السادس في قائمة الإصابات.

إيطاليا تسجل أدنى حصيلة للوفيات منذ أكثر من 3 أسابيع

أعلنت إيطاليا تسجيل 431 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ولم يسبق أن تراجع عدد الوفيات منذ 19 مارس/آذار (427 وفاة) عن 500.

وتقل الحصيلة اليومية التي قدمها الدفاع المدني بحوالي الثلث عن حصيلة السبت (619).

وتعتبر إيطاليا أحد أكثر البلدان تضرراً بالوباء، حيث سجلت نحو 20 ألف وفاة وفق الإحصاءات الرسمية.

للمرة الثانية.. الصين بلا وفيات

من جانبها أعلنت السلطات الصينية، أنها لم تسجل أي وفاة جراء كورونا، في الـ24 ساعة الماضية، للمرة الثانية منذ انتشار الفيروس بالبلاد.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية الصحية في الصين، أن البلاد سجلت 99 إصابة جديدة بكورونا، 97 منها مصدرها خارجي.

وأضاف أن 50 مصاباً تعافوا من الفيروس في الساعات الماضية.

وأكد البيان عدم تسجيل أي وفاة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية، للمرة الثانية منذ البدء بإحصاء الوفيات في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار إلى انتهاء فترة المراقبة الطبية لـ1534 شخصاً من المخالطين للمصابين بالفيروس.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت السلطات الصينية، أنها لأول مرة لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس، منذ بدئها إحصاء الوفيات في يناير الماضي.

وبلغت إصابات كورونا في الصين 82 ألفاً و52 إصابة، توفي منهم 3 آلاف و339، بينما تعافى 77 ألفاً و575 مصاباً.

جدير بالذكر أن الصين تمكنت من السيطرة بشكل كبير على انتشار الفيروس في البلاد.