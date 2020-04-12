أظهرت المعطيات الرسمية في تركيا، تراجع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المشددة بسبب فيروس كورونا، لأول مرة منذ ظهوره في البلاد يوم 10 مارس الماضي.

ووفقا للمعطيات فإن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المشددة والموصولين بأجهزة تنفس اصطناعية، تراجع السبت، مقارنة بيوم الجمعة.

وأوضحت المعطيات وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول، أن الكوادر الطبية أجرت منذ اليوم الأول لظهور الفيروس، 340 ألفاً و380 اختباراً لتشخيص كورونا، وأن نتائج الاختبارات أظهرت إصابة 52 ألفاً و167 شخصاً بالفيروس.

وخلال هذه المدة، توفي 1101 شخص بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فيما تعافى ألفان و965 آخرون.

وأظهرت المعطيات التي أعلن عنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ارتفاع عدد المصابين الراقدين في وحدات العناية المشددة، بشكل منتظم منذ 27 مارس/آذار، وحتى 10 أبريل/نيسان.

ووفقاً للمعطيات، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في وحدات العناية المشددة يوم 27 مارس/آذار، 344 شخصاً، وفي 28 مارس/آذار 445، وفي 29 مارس/آذار 568 مصاباً.

وارتفع هذا العدد إلى 725 يوم 30 مارس/آذار، فيما بلغ 847 يوم 31 مارس/آذار الماضي.

وفي الأول من أبريل/نيسان، ارتفع عدد المصابين في وحدات العناية المشددة إلى ٩٩٧ وفي الثاني من أبريل/نيسان إلى 1101 وفي الثالث من الشهر نفسه إلى 1251.

ويوم الرابع من أبريل/نيسان، ارتفع العدد إلى 1311 وفي اليوم التالي إلى 1381، وفي 6 أبريل/نيسان إلى 1415، وفي 7 أبريل/نيسان إلى 1474.

أما يوم 8 أبريل/نيسان، فقد ارتفع فيه عدد المصابين في العناية المشددة إلى 1492، وفي التاسع من الشهر الجاري، إلى 1552 حالة.

وفي العاشر من أبريل/نيسان الجاري، بلغ عدد المصابين في وحدات العناية المشددة، 1667، غير أن هذا الرقم شهد تراجعاً لأول مرة في اليوم التالي، وانخفض إلى 1626.

وكذلك بالنسبة للمصابين الموصولين بأجهزة تنفس اصطناعية، فقد شهد عددهم انخفاضاً يوم 11 أبريل/نيسان، حيث تراجع إلى 1021 حالة، بعد أن بلغ 1062 في 10 أبريل/نيسان.