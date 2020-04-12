سياسة
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كورونا.. تركيا ترسل دفعة مساعدات ثانية إلى بريطانيا
دفعت تركيا بشحنة ثانية من المساعدات الطبية إلى بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا، فيما شكرت بريطانيا تركيا على هذه الخطوة.
كورونا.. تركيا ترسل دفعة مساعدات ثانية إلى بريطانيا
تركيا ترسل دفعة ثانية من المساعدات الطبية إلى بريطانيا من أجل استخدامها في مكافحة فيروس كورونا / وزارة الدفاع التركية
12 أبريل 2020

أرسلت تركيا الأحد دفعة ثانية من المساعدات الطبية إلى بريطانيا من أجل استخدامها في مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر تويتر، أنه "بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان أُرسِلَت اليوم حزمة ثانية من المستلزمات الطبية إلى بريطانيا، لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا".

وأرسلت تركيا الجمعة، مساعدات طبية إلى بريطانيا لدعمها في مواجهة جائحة كورونا، إذ هبطت طائرة شحن عسكرية تركية في العاصمة لندن محمَّلة بمستلزمات طبية.

وفي إطار مساعيها الرامية إلى مساعدة الدول في مواجهة كورونا، أرسلت تركيا خلال الايام الماضية مساعدات طبية مماثلة إلى كل من إيطاليا وإسبانيا وشمال مقدونيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، وغيرها من الدول.

من جانبها أعربت ويندي مورتو، وكيلة وزارة الخارجية البرلمانية للجوار الأوروبي والأمريكتين في بريطانيا، عن شكرها لتركيا إزاء المساعدات الطبية التي أرسلتها إلى بلادها من أجل مكافحة فيروس كورونا .

وفي تغريدة نشرتها على تويتر السبت قالت مورتو: "أودّ أن أعرب عن شكري لوزيرَي الخارجية مولود تشاوش أوغلو والصحة فخر الدين قوجه التركيَّين، على إرسال 250 ألف قطعة من معدات الوقاية الشخصية (أرسلتها تركيا)".

وأكدت مورتو أن المساعدات التي أرسلتها تركيا تبلغ 14 طنّاً، وقالت: "هذه الهدية السخيَّة تُظهِر متانة الصداقة بين بريطانيا وتركيا".

كما تناولت وسائل الإعلام المحلية المرئية والمقروءة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، المساعدات التي أرسلتها تركيا إلى بريطانيا.

وحسب موقع وورلد ميتر، بلغت إصابات كورونا في بريطانيا 78 ألفاً و991، والوفيات 9 آلاف و875 لغاية الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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