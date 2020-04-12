سياسة
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أنقرة: سنرسل مساعدات طبية إلى عدة دول لمواجهة كورونا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده أرسلت وسترسل مساعدات طبية إلى عدة دول في العالم لمواجهة كورونا.
أنقرة: سنرسل مساعدات طبية إلى عدة دول لمواجهة كورونا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن بلاده أرسلت وسترسل مساعدات طبية إلى عدة دول في العالم  / AA
12 أبريل 2020

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأحد، إن بلاده أرسلت وسترسل مساعدات طبية إلى عدة دول في العالم لمواجهة كورونا.

وأضاف قالن أن بلاده تلقّت طلباً من إسرائيل لتزويدها بمساعدات طبية، لمواجهة تفشِّي فيروس كورونا المستجد.

وقال في هذا الخصوص: "تلقينا طلباً من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية. أعتقد أن الشحنة ستكون جاهزة في غضون أيام، وسنرسل بالتزامن مع ذلك مساعدات إلى فلسطين أيضاً".

وأعرب قالن عن اعتقاده أن تركيا ستتجاوز الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في أسرع وقت، بسبب صلابة بنيتها الاقتصادية.

وكانت تركيا أرسلت خلال الأيام الماضية عدة شحنات مساعدات طبية إلى دول عديدة بينها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وليبيا وغيرها لمواجهة كورونا، وذلك تحت شعار "الإنسانية أولاً".

وردّاً على سؤال حول كيفية قضاء الرئيس رجب طيب أردوغان يومه في زمن انتشار كورونا، قال قالن إن الرئيس يلتزم تعليمات وزارة الصحة والكوادر الطبية المختصة.

وأضاف أن أردوغان يحرص على قاعدة التباعد الاجتماعي، ويبتعد عن الأماكن المزدحمة، ويتجنّب استقبال الضيوف من الخارج.

وأكّد أن الرئيس أردوغان يواصل تسيير شؤون البلاد، وعلى تواصل دائم مع الوزراء، ويبذل جهوداً مضاعفة لتأمين المستلزمات التي يحتاج إليها المواطنون.

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان والمؤسسات المعنية يستمرون في التواصل مع نظرائهم في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنسيق الجهود لمكافحة كورونا.

وأوضح أن من الصعب حاليّاً التكهّن بموعد محدَّد لانتهاء وباء فيروس كورونا، وأن القضاء على الفيروس مرتبط بمدى تطبيق التدابير المتخذة ضدّ الفيروس بنجاح.

وأكّد أن من أولويات بلاده في المرحلة الراهنة إنتاج المستلزمات الطبية وتأمين احتياجات المستشفيات والحفاظ على الأمن العامّ في البلاد، إلى جانب التدابير اللازمة للحفاظ على قوة الاقتصاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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