قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، إن مليشيات خليفة حفتر استهدفت بـ"صواريخ غراد" مخازن للأدوية في منطقة السواني جنوبي طرابلس، بعد يومين من استهدافها مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء في طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب في ساعة متأخرة مساء السبت.

وأضاف البيان أن "قصف مليشيات حفتر، يأتي بعد يومين من استهدافها مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء في طرابلس، التي تحتوي على معدات الحماية والوقاية من فيروس كورونا".

وعلقت وزارة الصحة العمل في مستشفى الخضراء الخميس، بعد أن قصفته مليشيات حفتر 3 مرات خلال 72 ساعة، ممَّا أدَّى إلى تدمير مخزن للأدوية وحجرة للعمليات وأقسام أخرى.

والجمعة أعلنت الوزارة استئناف العمل في "مستشفى الخضراء" المخصص لمصابي فيروس كورونا، بعد تعليقه ليوم واحد، نتيجة القصف الذي استهدفه.

وقالت الوزارة في بيان إن "استئناف العمل في المستشفى جاء نظراً للأزمة التي عصفت بالأنظمة الصحية في العالم، على أثر تفشي كورونا، وتسجيل إصابات في ليبيا".

ومن خلال استهداف البنى التحتية، تسعى مليشيات حفتر، وفق مراقبين، للضغط على قوات الوفاق التي باتت تُحرِز تفوُّقاً عسكريّاً في محاور مختلفة من طرابلس ومحيطها.

ورغم إعلان مليشيات حفتر الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، فإنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

وردّاً على الانتهاكات المستمرة، أعلنت حكومة الوفاق مؤخراً انطلاق عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضدّ مليشيات حفتر.