قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأحد، إن بلاده شهدت للمرة الأولى انخفاضاً في عدد مرضى فيروس كورونا بأقسام العناية المركزة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي بحسابه على موقع تويتر.

وأضاف قوجه: "تطوُّر جديد على صعيد علاج مرضى فيروس كورونا اليوم، إذ انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة للمرة الأولى على صعيد تركيا".

وتابع: "علماؤنا في 6 جامعات لديهم قناعة مشتركة، بأن ذلك تَحقَّق نتيجة التدابير المتبعة في العلاج. النتيجة التي سنحصل عليها من التدابير مؤكَّدة".

ومساء السبت أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1101، بعد تسجيل 95 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة السابقة.

وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفاً و167، بعد تسجيل 5138 حالة جديدة.

وذكرت أن ألفين و965 مصاباً تعافوا من الفيروس، فيما يرقد 1626 شخصاً بوحدات العناية المركزة.