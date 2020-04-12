تَصدَّرَت الولايات المتحدة مساء السبت، قائمة دول العالم من حيث حصيلة وفيات فيروس كورونا، مسجلة 20 ألفاً و580 حالة حتى الآن.

وحسب منصة وورلد ميتر المتخصصة في رصد ضحايا فيروس كورونا، أظهرت الإحصاءات تَصدُّر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميّاً، بأكثر من 20 ألف وفاة و أكثر من نصف مليون إصابة.

فيما حلّت إيطاليا ثانية بـ19 ألفا و468 وفاة لتسجل ارتفاعاً بنسبة 3.2%، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس 152 ألفاً و271، بزيادة نسبتها 3.1%.

وطالب المسؤولون الإيطاليين بالتزام الحذر وإن تراجعت أعداد الحالات الجديدة والوفيات، بخاصة خلال عطلة عيد الفصح.

وكانت إسبانيا حلّت ثالثةً في أعداد الوفيات بـ16 ألفاً و606، ثم فرنسا رابعة بـ13 ألفاً و832، وبريطانيا خامسةً بـ9 آلاف و875.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن البلاد سجّلَت 99 إصابة جديدة مؤكَّدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال شهر.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الحالات الجديدة زادت الضِّعف تقريباً إلى 63 حالة في 11 أبريل/نيسان مقابل 34 في اليوم السابق.

وظهر أكثر من نصف الحالات في شنغهاي التي أعلنت عن 52 حالة إصابة جديدة كلها لصينيين قادمين من الخارج، حسب لجنة الصحة المحلية.

ويبلغ عدد حالات الإصابة في برّ الصين الرئيسي 82 ألفاً و52 حالة في حين يبلغ عدد حالات الوفاة 3 آلاف و339 حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا ظهر بمنطقة ووهان وسط الصين في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتحول إلى جائحة انتشرت في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم.