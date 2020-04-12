سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 أبريل/نيسان 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 12 أبريل/نيسان 2020
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالمياً بأكثر من نصف مليون حالة / AP
12 أبريل 2020

أهم الأحداث:

ارتفاع إصابات كورونا في تركيا إلى 52 ألفاً و167 والوفيات 1101، والولايات المتحدة الأمريكية تتخطى إيطاليا وتتصدر الوفيات عالميّاً.

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كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 52.167 والوفيات 1101

أعلنت وزارة الصحة التركية مساء السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1101، بعد تسجيل 95 حالة جديدة خلال 24 ساعة، وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفاً و167، بعد تسجيل 5138 حالة جديدة. [TRT عربي]

وأشارت المعطيات نفسها إلى إجراء 33 ألفاً و170 فحصاً للكشف عن كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الفحوص إلى 340 ألفاً و380، وذكرت أن ألفين و965 مصاباً تعافوا من الفيروس، فيما يرقد 1626 شخصاً في وحدات العناية المركزة. [TRT عربي]

من جهة أخرى قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن "ارتفاع عدد إصابات كورونا يتوافق مع زيادة عدد الفحوص"، وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن "تركيا سريعة في تشخيص إصابات كورونا، وتُظهِر نجاحاً جدّيّاً في ما يخصّ التعافي من الفيروس". [الأناضول]

الولايات المتحدة الأمريكية تتخطى إيطاليا وتتصدر وفيات كورونا عالمياً

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية السبت، قائمة دول العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، مسجّلة 19 ألفاً و833 حالة. [TRT عربي]

وبحلول مساء السبت أظهرت الإحصاءات تَصدُّر الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا عالميّاً، فيما حلّت إيطاليا ثانيةً بـ19 ألفاً و468، وإسبانيا ثالثةً بـ16 ألفاً و480، ثم فرنسا رابعةً بـ13 ألفاً و197، وبريطانيا خامسةً بـ9 آلاف و875. [الأناضول]

وتتصدر الولايات المتحدة أيضاً قائمة الإصابات عالمياً بأكثر من نصف مليون حالة، تليها إسبانيا ثم إيطاليا، كما أصبحت الأولى عالميّاً في عدد الوفيات خلال يوم واحد بعد تسجيلها أكثر من 2000 وفاة بالفيروس. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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