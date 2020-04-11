سياسة
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كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 52.167 والوفيات إلى 1101
ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، السبت، إلى 52.167، وارتفعت الوفيات إلى 1101، فيما قال وزير الصحة التركي إن "ارتفاع إصابات كورونا يتوافق مع زيادة عدد الفحوصات"، التي وصلت إلى 340 ألفاً و380 حتى اليوم.
كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 52.167 والوفيات إلى 1101
قال فخر الدين قوجة إن تركيا سريعة في تشخيص إصابات كورونا، وتظهر نجاحاً جدياً فيما يخص التعافي من الفيروس / AA
11 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1101، إثر تسجيل 95 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفاً و167، عقب تسجيل 5138 حالة جديدة.

وأشارت نفس المعطيات، إلى إجراء 33 ألفاً و170 فحصاً للكشف عن كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى 340 ألفاً و380.

وذكرت أن ألفين و965 مصاباً تعافوا من الفيروس، بينما يرقد 1626 شخصاً في وحدات العناية المركزة.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن "ارتفاع إصابات كورونا يتوافق مع زيادة عدد الفحوصات".

وأضاف في تغريدة، عبر تويتر، أن "تركيا سريعة في تشخيص إصابات كورونا، وتظهر نجاحاً جدياً فيما يخص التعافي من الفيروس".

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية حظراً للتجوال في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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