سياسة
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الولايات المتحدة الأمريكية تتخطى إيطاليا وتتصدر وفيات كورونا عالمياً
تخطت الولايات المتحدة الأمريكية إيطاليا في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن سجلت 19 ألفاً و833 حالة فيما حلّت إيطاليا ثانياً بـ19 ألفاً و468.
الولايات المتحدة الأمريكية تتخطى إيطاليا وتتصدر وفيات كورونا عالمياً
تتصدر الولايات المتحدة أيضاً قائمة الإصابات عالمياً بأكثر من نصف مليون حالة / AP
11 أبريل 2020

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، قائمة دول العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، مسجلة 19 ألفاً و833 حالة.

وبحلول مساء السبت، أظهرت الإحصاءات تصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا عالمياً، بينما حلت إيطاليا ثانياً بـ19 ألفاً و468، وإسبانيا ثالثاً بـ 16 ألفاً و480، ثم فرنسا رابعاً بـ13 ألفاً و197، وبريطانيا خامساً بـ9 آلاف و875.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضاً قائمة الإصابات عالمياً بأكثر من نصف مليون حالة، تليها إسبانيا ثم إيطاليا.

كما أصبحت البلاد أيضاً الأولى عالمياً في تسجيل أكثر من 2000 وفاة بالفيروس خلال يوم واحد.

وتبين إحصاءات أعدتها جامعة "جون هوبكنز"، أن ألفين و108 أشخاص فارقوا الحياة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وحذر مسؤولون أمريكيون مواطنيهم بأن عليهم أن يتوقعوا "أعداداً مزعجة" من الوفيات جراء الإصابة بكورونا خلال الأسبوع الجاري.

ومع استعداد كثير من الأمريكيين للاحتفال بعطلة عيد القيامة، الأحد، حذر كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فوتشي، أنه من المبكر للغاية تخفيف القيود المفروضة، قائلاً: "الآن ليس وقت التوقف".

وأضاف فوتشي، أن "البلاد قد تحتاج إلى أشهر لمعرفة أفضل العلاجات التي يتم تقييمها حالياً لعلاج المرض".

والجمعة، أعرب الرئيس دونالد ترمب، عن اعتقاده بأن عدد وفيات كورونا في البلاد لن يتجاوز 100 ألف، قائلاً: "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الأرواح".

من جانبها، قالت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض الدكتورة ديبورا بريكس، إنه رغم العلامات المشجعة الأخيرة بشأن تراجع الحالات، إلا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى "الذروة".

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و742 ألفاً، توفي منهم أكثر من 106 آلاف، فيما تعافى أكثر من 395 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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