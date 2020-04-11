سياسة
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حكومة الوفاق الوطني الليبية تتسلم مساعدات طبية من تركيا
قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، إنها تسلمت شحنة مساعدات تركية لمواجهة فيروس كورونا، تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات.
حكومة الوفاق الوطني الليبية تتسلم مساعدات طبية من تركيا
أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عن "الشكر والامتنان لجمهورية تركيا وعن عمق العلاقات الثنائية وأواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين" / AA
11 أبريل 2020

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، تسلمها شحنة مساعدات طبية مقدمة من الشعب التركي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، إن وكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم تسلم الشحنة من سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن، وأضاف أن المساعدات حملت شعار "ما بعد اليأس إلا الأمل، وما بعد الظلام إلا الشمس".

وقالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في بيان: "استلمنا السبت، شحنة من المساعدات الصحية، تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من الشعب التركي لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة جائحة كورونا".

بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج عن "الشكر والامتنان لجمهورية تركيا وعن عمق العلاقات الثنائية وأواصر الأخوّة والصداقة بين الشعبين الشقيقين".

وحتى السبت، سجلت ليبيا 24 إصابة بالفيروس، حسب بيانات وزارة الصحة، فيما أعلنت أنقرة، الجمعة، إرسال شحنة مساعدات طبية لليبيا للحد من انتشار كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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