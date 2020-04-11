صدّرت تركيا سيارات ركاب بقيمة 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وبلغ حجم صفقات البيع الخارجية التي أبرمها القطاع، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 7 مليارات دولار، وفق معطيات اتحاد مُصدري صناعة السيارات في ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وشهد حجم الصادرات في هذا المجال تراجعاً طفيفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وتراجعت صادرات سيارات الركاب، 1.15٪، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وبلغت مليارين و906 ملايين دولار.

وتشكل سيارات الركاب 41.5٪، من حجم صادرات قطاع السيارات في تركيا.

وجاءت فرنسا في مقدمة الدول المستوردة للسيارات المصنعة في تركيا، خلال الفترة المذكورة، بـ 412 مليوناً و213 ألف دولار، تلتها بريطانيا بـ294 مليوناً و673 ألف دولار، وإيطاليا ثالثة بـ272 مليوناً و327 ألف دولار.

وشهدت صادرات القطاع إلى مصر زيادة لافتة، في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 215٪، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 95 مليوناً و255 ألف دولار.

يشار إلى أن العديد من الماركات العالمية في قطاع السيارات لها استثمارات في تركيا، بالتعاون مع شركات محلية.

ومن أبرز الماركات التي يتم إنتاج بعض موديلاتها في تركيا، فيات رونو وفورد وتويوتا وهوندا وغيرها.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، وبحضور رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، كشفت تركيا عن نموذجين أوليين لسيارتها المحلية، في ولاية قوجة إيلي، ومن المتوقع أن تنطلق مرحلة الإنتاج الشامل للسيارة اعتباراً من 2022.