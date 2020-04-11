سياسة
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جونسون يتحسن من إصابته بكورونا بعد نقله إلى المستشفى
بدأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في التحسن من إصابته بفيروس كورونا بعدما نقل إلى المستشفى منذ نحو أسبوع، وخروجه من العناية المركزة مساء الخميس، فيما يتولى وزير الخارجية، دومينيك راب، إدارة أعمال الحكومة بالوكالة.
جونسون يتحسن من إصابته بكورونا بعد نقله إلى المستشفى
جونسون دخل "المرحلة الأولية" من الشفاء وعودته لقيادة الحكومة تعتمد على "رأي فريقه الطبي" / Reuters
11 أبريل 2020

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، أن حالته الصحية تتحسن "بشكل كبير"، بعدما نقل إلى المستشفى منذ نحو أسبوع، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وخرج الزعيم المحافظ البالغ من العمر 55 عاماً، مساء الخميس، من العناية المركزة التي أدخل إليها الاثنين، ونقل إلى قسم آخر في مستشفى "سانت توماس" في لندن، حيث يخضع "لمتابعة مكثفة خلال المرحلة الأولى من شفائه"، وفق تصريحات سابقة.

وكان مكتب جونسون أعلن، الجمعة، أن رئيس الوزراء قد عاود "السير قليلاً"، وأشار المتحدث سابقاً إلى أن "معنوياته عالية جداً"، مضيفاً أن جونسون دخل "المرحلة الأولية" من الشفاء وأن عودته لقيادة الحكومة تعتمد على "رأي فريقه الطبي".

ويتولى وزير الخارجية، دومينيك راب، إدارة أعمال الحكومة بالوكالة، في غياب بوريس جونسون الذي "لم يتعاف بعد، ويحتاج إلى وقت كاف" لذلك، كما قال والده ستانلي جونسون الجمعة لشبكة BBC البريطانية.

وأضاف والد جونسون: "لا يمكنني أن أتصور خروجه من المستشفى، والعودة سريعاً إلى داونينغ ستريت، واستلام زمام الأمور دون فترة استراحة".

ويفترض أن تبت الحكومة الأسبوع المقبل في تمديد فترة العزل التي بدأت في 23 مارس/ آذار لثلاثة أسابيع تنتهي الاثنين.

ورغم أن التوصل إلى قرار رسمي لن يتم قبل نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن السلطات تواصل التحذير من التراخي في تدابير التباعد الاجتماعي، خصوصاً خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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