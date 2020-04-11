سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تبدأ رفع القيود بعد إغلاق وجيز بسبب تفشي فيروس كورونا
أعلنت إيران بدء إعادة فتح مقراتها الحكومية، السبت، بعد إغلاق قصير على الصعيد الوطني للمساعدة في احتواء فيروس كورونا، فيما أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات إلى 4357، فيما سجلت الدولة أكثر من 70 ألف حالة إصابة بالفيروس.
إيران تبدأ رفع القيود بعد إغلاق وجيز بسبب تفشي فيروس كورونا
سيتم إعادة فتح المقرات الحكومية في العاصمة لتعمل بثلثي الموظفين والباقون عن بعد / Reuters
11 أبريل 2020

بدأت إيران إعادة فتح مقراتها الحكومية، السبت، بعد إغلاق قصير على الصعيد الوطني للمساعدة في احتواء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 4300 شخص في البلاد.

وأمرت السلطات معظم الوكالات الحكومية وجميع الشركات غير الضرورية بالبقاء مغلقة لمدة أسبوع بعد انتهاء عطلة عيد النوروز في 4 أبريل/نيسان.

وأفادت وسائل إعلام حكومية أن مقرات حكومية خارج العاصمة طهران أعيد افتتاحها، السبت، لتعمل بثلثي الموظفين والباقون عن بعد، كما سمح للمؤسسات خارج العاصمة بإعادة فتح أبوابها السبت، اليوم الأول من أسبوع العمل.

وسيُسمح للمؤسسات في طهران بإعادة فتح أبوابها يوم السبت المقبل، شريطة تسجيلها لدى السلطات واتباع الإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي التي حددتها وزارة الصحة، وسيتم إعادة فتح المقرات الحكومية في العاصمة لتعمل بثلثي الموظفين والباقون عن بعد.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 125 حالة وفاة أخرى، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4357، فيما سجلت الدولة أكثر من 70 ألف حالة مؤكدة، وتقول السلطات إن أكثر من 40 ألف حالة شفيت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us