بدأت إيران إعادة فتح مقراتها الحكومية، السبت، بعد إغلاق قصير على الصعيد الوطني للمساعدة في احتواء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 4300 شخص في البلاد.

وأمرت السلطات معظم الوكالات الحكومية وجميع الشركات غير الضرورية بالبقاء مغلقة لمدة أسبوع بعد انتهاء عطلة عيد النوروز في 4 أبريل/نيسان.

وأفادت وسائل إعلام حكومية أن مقرات حكومية خارج العاصمة طهران أعيد افتتاحها، السبت، لتعمل بثلثي الموظفين والباقون عن بعد، كما سمح للمؤسسات خارج العاصمة بإعادة فتح أبوابها السبت، اليوم الأول من أسبوع العمل.

وسيُسمح للمؤسسات في طهران بإعادة فتح أبوابها يوم السبت المقبل، شريطة تسجيلها لدى السلطات واتباع الإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي التي حددتها وزارة الصحة، وسيتم إعادة فتح المقرات الحكومية في العاصمة لتعمل بثلثي الموظفين والباقون عن بعد.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 125 حالة وفاة أخرى، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4357، فيما سجلت الدولة أكثر من 70 ألف حالة مؤكدة، وتقول السلطات إن أكثر من 40 ألف حالة شفيت.