قال والي إسطنبول علي يرلي قايا السبت، إن مجموعات "الوفاء للدعم الاجتماعي" في إسطنبول توفّر احتياجات المواطنين من الخبز عبر خدمة التوصيل المنزلي مجاناً في ظلّ حظر التجوال في المدينة المفروض يومي السبت والأحد.

وأضاف يرلي قايا في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "نحن في خدمة مواطنينا في كل مكان بإسطنبول"، ولفت إلى أن المخابز كافّةً في إسطنبول تواصل عملها في إعداد الخبز خلال فترة حظر التجول التي بدأت منتصف ليل الجمعة/السبت، وتنتهي منتصف ليل الأحد/الاثنين، بموجب تعميم لوزارة الداخلية ضمن تدابير منع انتشار فيروس كورونا.

وأكد الوالي أن مجموعات "الوفاء للدعم الاجتماعي" تحمل الخبز إلى منازل المواطنين الذين يتصلون بالولاية، في ظلّ منع خروجهم من المنازل بسبب حظر التجول، وأضاف أن رجال الشرطة وموظفي البلديات، يتولون مهمة توصيل الخبز إلى منازل المواطنين مجاناً، داعياً سكان المدينة إلى التزام البيوت.

ومجموعات الوفاء للدعم الاجتماعي تشكلت لدى كل ولاية تركية بتعليمات من وزارة الداخلية، لتتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك بعد تقييد خروجهم من المنازل ضمن إطا ر تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي 21 مارس/آذار الماضي أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان، تقييد خروج المسنين والمصابين بأمراض مزمنة ضمن تدابير منع انتشار كورونا.

ومساء الجمعة أعلنت وزارة الداخلية التركية حظراً للتجوُّل في 31 ولاية من بينها إسطنبول، يومي السبت والأحد.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه الجمعة، تسجيل 98 وفاة بكورونا خلال الساعة 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1006وفيات، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 47 ألفاً و29، إثر تسجيل 4 آلاف و747 حالة جديدة.