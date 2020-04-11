سياسة
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إسبانيا.. تَراجُع وفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي
سجلت إسبانيا 510 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، مع استمرار الانخفاض في العدد اليومي للوفيات، حسب تحديث نشرته وزارة الصحة الإسبانية بخصوص إحصائيات الفيروس في البلاد، وتُعَدّ حصيلة الوفيات في آخر 24 ساعة الأدنى يوميّاً منذ 23 مارس/آذار الماضي.
إسبانيا.. تَراجُع وفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي
سجلت إسبانيا 510 حالات وفاة جديدة مع استمرار الانخفاض في العدد اليومي للوفيات / Reuters
11 أبريل 2020

سجلت إسبانيا 510 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، مع استمرار الانخفاض في العدد اليومي للوفيات، حسب تحديث نشرته وزارة الصحة الإسبانية بخصوص إحصائيات الفيروس في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات جرَّاء فيروس كورونا في إسبانيا إلى 16 ألفاً و353 حالة، بعد تسجيل 510 حالات وفاة جديدة، مع استمرار انخفاض العدد اليومي للوفيات.

واستمرّ تراجع عدد الوفيات لليوم الثالث على التوالي، بعد أن بلغ الأربعاء 757، والخميس 683، والجمعة 605.

وتُعَدّ حصيلة الوفيات في آخر 24 ساعة الأدنى يوميّاً منذ 23 مارس/آذار الماضي، إذ سُجّلَت 514 حالة وفاة.

كذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 161 ألفاً و852 حالة، بعد تشخيص 4 آلاف و830 إصابة جديدة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 59 ألفاً و109 أشخاص، بعد تماثل 3 آلاف و441 مصاباً للشفاء في اليوم الأخير.

وحتى ظهر السبت تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و710 آلاف، توُفّي منهم أكثر من 103 آلاف، فيما تعافى أكثر من 382 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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