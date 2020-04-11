سياسة
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كورونا عربيّاًً.. تصاعد في أعداد الوفيات والمصابين
سجّلَت أعداد وفيات فيروس كورونا ارتفاعاً في كل من المغرب والكويت ولبنان، وسجّلَت مصر أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا، والإصابات في الكويت تسجّل رقماً جديداً هو الأعلى في الإصابات اليومية منذ الكشف عن الفيروس في البلاد.
كورونا عربيّاًً.. تصاعد في أعداد الوفيات والمصابين
ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا السبت في كل من المغرب والكويت ولبنان / AA
11 أبريل 2020

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا السبت، في كل من المغرب والكويت ولبنان، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة وفق إحصاءات رسمية.

ففي المغرب أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 110 بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، كما ارتفعت اعداد المصابين إلى 1527 بعد الكشف عن 79 إصابة جديدة، وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 141 بعد تماثل 19 حالة جديدة للشفاء.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 161 حالة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ الكشف عن الفيروس في البلاد، لترفع إجمالي الإصابات إلى 1154، كما سجلت البلاد 10 حالات شفاء رفعت المتعافين إلى 133، فيما استقرت الوفيات عند حالة واحدة.

وفي لبنان سجلت وزارة الصحة اللبنانية 10 حالات إصابة جديدة بكورونا رفعت الإجمالي إلى 619 مصابا، وبلغ عدد الوفيات 20 حالة من إجمالي الإصابات، فيما لم يسجَّل خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي وفاة جديدة حسب بيان للوزارة.

أما في مصر فأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الجمعة ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 135 إثر تسجيل 17 حالة وفاة خلال 24 ساعة، هي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا بمصر.

وقالت الوزارة في بيانها، إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 95 شخصاً، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1794 شخصاً.

وأعلن كل من العراق والسعودية والبحرين الجمعة، تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 70 و47 و6 على الترتيب.

وحتى صباح السبت تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و710 آلاف، توُفّي منهم أكثر من 103 آلاف، فيما تعافى أكثر من 382 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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