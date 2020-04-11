سياسة
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عدد إصابات كورونا حول العالم يتخطى مليوناً و700 ألف
تَخطَّى عدد إصابات كورونا حول العالم حاجز مليون و700 ألف، وفق أحدث معطيات لموقع "ورلد ميتر" الإلكتروني، المتخصص في رصد البيانات عن فيروس كورونا في دول وأقاليم العالم.
عدد إصابات كورونا حول العالم يتخطى مليوناً و700 ألف
تخطى عدد إصابات كورونا حول العالم حاجز مليون و700 ألف / Reuters
11 أبريل 2020

تخطى عدد إصابات كورونا حول العالم السبت، حاجز مليون و700 ألف، وفق أحدث معطيات لموقع "ورلدو ميتر" الإلكتروني، المتخصص في رصد البيانات عن فيروس كورونا في دول وأقاليم العالم.

وحلّت الولايات المتحدة في المركز الأول عالميّاً من حيث عدد الإصابات، إذ بلغت 502 ألف و876، تبعتها في المرتبة الثانية إسبانيا بـ158 ألفاً و273.

وجاءت إيطاليا ثالثة بـ147 ألفاً و577، وفرنسا رابعة بـ124 ألفاً و869، وألمانيا خامسة بـ122 ألفاً و171 إصابة.

وسجلت الصين التي انتشر منها الفيروس إلى سائر أرجاء العالم 81 ألفاً و953 إصابة، حسب المصدر نفسه.

وفي ما يلي الدول التي تجاوز عدد الإصابات فيها حاجز 10 آلاف:

بريطانيا 73 ألفاً و758

إيران 68 ألفاً و192

تركيا 47 ألفاً و29

بلجيكا 26 ألفاً و667

سويسرا 24 ألفاً و551

هولندا 23 ألفاً و97

كندا 22 ألفاً و148

البرازيل 19 ألفاً و943

البرتغال 15 ألفاً و472

النمسا 13 ألفاً و561

روسيا 11 ألفاً و917

كوريا الجنوبية 10 آلاف و450

إسرائيل 10 آلاف 408

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي ظهر الفيروس في مدينة ووهان بمقاطعة خوبي بالصين، ليتفشى كجائحة في قرابة 200 بلد وإقليم بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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