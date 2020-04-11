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تركيا تفرض حظراً للتجوال في31 ولاية لمدة 48 ساعة، وترسل مساعدات طبية إلى عدد من الدول وتحبط محاولات تهريب إلى أوروبا.

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100 يوم منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد إصابات كورونا في تركيا إلى 47.029 والسلطات تفرض عزلاً عامّاً ليومين

قالت وزارة الداخلية التركية الجمعة، إن السلطات فرضت العزل العامّ لمدة يومين في 31 إقليماً تضمّ مدينتَي إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى، في إطار مكافحة تفشِّي وباء كورونا، وأضافت أن القيود تسري من منتصف ليل الجمعة/السبت وتنتهي عند منتصف ليل يوم السبت/الأحد. [TRT عربي]

من جهة أخرى قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إنه جرى اكتشاف 4747 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 47.029، بالإضافة إلى وفاة 98 مصاباً بما يرفع العدد الكلي إلى 1006. [TRT عربي]

تركيا ترسل مساعدات طبية إلى عدد من الدول وتحبط محاولات تهريب إلى أوروبا

في إطار مساعيها الرامية إلى مساعدة الدول في مواجهة وباء كورونا، أرسلت تركيا خلال الأيام الماضية مساعدات طبية إلى كلٍّ من بريطانيا وشمال مقدونيا وباكستان، بعد أن أرسلت مساعدات مماثلة إلى كلٍّ من إيطاليا وإسبانيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو. [TRT عربي]

من جهة أخرى أحبطت السلطات التركية محاولتَي تهريب أكثر من مليون كمامة طبية، وغيرها كثير من الأدوات الطبية، في بوابة إيبسالا الحدودية مع اليونان ومطار إسطنبول. [TRT عربي]