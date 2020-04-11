تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة السبت عتبة ألفَي حالة وفاة خلال يوم واحد، لتصبح أول دولة في العالم تسجّل هذه الحصيلة خلال 24 ساعة.

وحسب آخر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، سجّلَت الولايات المتحدة ألفين و108 حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 18 ألفاً و747، وبذلك تقترب إلى حد كبير من حصيلة الوفيات التي سجّلَتها إيطاليا بإجمالي 18 ألفاً و 849 وفاة، وهي الأعلى عالميّاً حتى الآن.

كما تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نصف مليون حالة بواقع 502 ألف و876، وهي الأعلى عالميّاً، على الرغم من وجود دلائل على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساعد على الحد من حالات الإصابات الجديدة.

ويحذّر المسؤولون من أن من المرجَّح أن تبلغ حالات الوفاة ذروتها خلال الأسبوع ثم تتراجع بعد ذلك، مع توافر أدلة على تراجع حالات الإصابة الجديدة في ولاية نيويورك بؤرة تفشِّي الوباء في الولايات المتحدة.

ومع استعداد أمريكيين كثيرين للاحتفال بعطلة عيد القيامة الأحد، حذّر أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين، وقال: "الآن ليس وقت التوقف".

وتَخطَّت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالَم مليوناً و700 ألف حتى صباح السبت، وتجاوزت حصيلة الوفيات مائة ألف حالة حسب آخر البيانات.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا ظهر بمنطقة ووهان وسط الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019، وتحول إلى جائحة انتشرت في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم.