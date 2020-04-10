قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بشأن فيروس كورونا وأسواق الطاقة العالمية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير: "ناقش الرئيس ترمب والرئيس بوتين أحدث الجهود لمحاربة جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتناول الزعيمان أيضاً قضايا مهمة ذات اهتمام مشترك".

بدوره قال الكرملين إن بوتين تحدث هاتفياً مع ترمب عن الوضع في أسواق النفط، وتبادلا وجهات النظر بشأن تخفيضات إنتاج أوبك+، واتفقا على استمرار الاتصالات الأمريكية الروسية بخصوص تخفيضات إنتاج النفط.

وقال الكرملين إن بوتين يرحب بالبيان الختامي لأوبك+ الذي أصبح حلاً وسطاً، وأضاف أنه يأمل في موافقة المكسيك على الانضمام لتخفيضات أوبك+.

وتابع الكرملين قائلاً إنه يأمل في أن يكون لاتفاق أوبك+ أثر إيجابي على الأسواق العالمية فور انضمام المكسيك إلى تخفيضات إنتاج النفط، وأضاف أن المحادثات مع المكسيك مستمرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها قيود قانونية على الانضمام إلى أي تحالفات، لكن تنفيذ تخفيضات مشتركة لإنتاج النفط أمر حتمي، مؤكداً أن الجميع سيستفيد من اتفاق خفض إنتاج أوبك+ النفطي، وأن جميع الدول المنتجة للنفط تتفق على الحاجة للتعاون من أجل تحقيق استقرار السوق.

من جهته، قال وزير الطاقة الأمريكي إن الولايات المتحدة تدعو جميع الدول لتسخير "شتى الأدوات تحت تصرفها" من أجل تقليص فائض المعروض النفطي.

وأضاف في كلمة لمجموعة العشرين أن الولايات المتحدة تتوقع أن يتراجع إنتاجها حوالي مليوني برميل في اليوم بنهاية السنة.

وكان اجتماع افتراضي دام 6 ساعات، في وقت متأخر الخميس، خرج بإعلان تحالف أوبك عن أكبر خفض تاريخي في إنتاج النفط الخام، أملاً في إعادة الاستقرار لأسواق وأسعار الخام حول العالم.

وناقش التحالف الذي يضم الدول الكبرى المنتجة للنفط، إعادة الاستقرار للسوق النفطية ودعم الأسعار، التي انهارت مع تفشي فيروس كورونا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في بيان فجر الجمعة، إن الاتفاق يقضي بتنفيذ أوبك خفض في إنتاج الخام بمقدار 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو/أيار المقبل حتى نهاية يونيو/حزيران 2020.

وبحسب الاتفاق، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يومياً، اعتباراً من يوليو/تموز حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يومياً من مطلع 2021 حتى نهاية أبريل/نيسان 2022.