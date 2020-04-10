أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وفق بيان للجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا.

وأوضحت اللجنة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، فيما قامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت فرج البحسني، إن الأخير أصدر تعميماً عاجلاً إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية وكاتب الصحة ومديري عموم المديريات تضمن الإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف الحالة.

وتضمن التعميم استمرار إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي، وحظر التجوال في جميع مديريات حضرموت.

ويأتي تسجيل أول حالة إصابة باليمن في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي فيه تدهوراً حاداً بسبب الحرب، التي دخلت عامها السادس بين القوات الحكومية المدعومة سعودياً وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً.

ارتفاع الضحايا عربياً

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 105، إثر تسجيل 8 حالات جديدة، فيما بلغت الإصابات 1431، عقب الكشف عن 57 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان على الموقع الخاص بفيروس كورونا، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 114، بعد تماثل 6 حالات جديدة للشفاء.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل وفاة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي إلى 20، إضافة إلى 27 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 609.

وقالت الوزارة في بيان إن "من بين الإصابات هناك 28 حالة حرجة، و20 وفاة، و67 حالة شفاء".

كما أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 266.

وأوضح إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة أن المصابين من بلدتي أرطاس في محافظة بيت لحم، وبلدة صوريف في محافظة الخليل، ومن بين المصابين الثلاثة طفلة بعمر 7 سنوات.

وذكر ملحم أن من بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية، وأشارت بيانات صادرة عن الصحة الفلسطينية، الجمعة، إلى تعافي 45 مصاباً، بينهم 9 من قطاع غزة.

وحتى عصر الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و632 ألفاً، وتجاوزت الوفيات 98 ألفاً، فيما وصل عدد المتعافين نحو 365 ألفاً.