سياسة
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إصابات كورونا تقترب من 12 ألفاً في إفريقيا
بحسب معطيات حديثة لمنظمة الصحة العالمية، بلغت إصابات فيروس كورونا في إفريقيا، 11 ألفاً و943، والوفيات 608 حالات. وتتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت فيها 1943.
إصابات كورونا تقترب من 12 ألفاً في إفريقيا
 تتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت فيها 1943 / AFP
10 أبريل 2020

بلغت إصابات فيروس كورونا في إفريقيا، 11 ألفاً و943، والوفيات 608 حالات.

وحسب معطيات حديثة لمنظمة الصحة العالمية، تتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت فيها 1943.

وأظهرت نفس المعطيات، أن الجزائر ثانية بـ1666 إصابة جراء الفيروس.

من جهة أخرى، تصدرت الجزائر دول القارة من حيث وفيات كورونا بـ235، تلتها مصر بـ103.

وتأتي في مقدمة الدول الإفريقية التي تعرف انتشار الفيروس، جنوب إفريقيا والجزائر ومصر والمغرب وتونس، إضافة إلى الكاميرون وبو ركينا فاسو والنيجر.

وحتى ظهر الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و619 ألفاً، وتجاوزت الوفيات 97 ألفاً، بينما وصل عدد المتعافين لنحو 365 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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