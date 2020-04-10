في إطار مساعيها الرامية لمساعدة الدول في مواجهة وباء كورونا، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى كلٍّ من بريطانيا وشمال مقدونيا وباكستان، بعد أن أرسلت مساعدات مماثلة إلى كلٍّ من إيطاليا وإسبانيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو.

طائرة مساعدات إلى لندن

أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى بريطانيا، الجمعة، لدعمها في مواجهة وباء فيروس كورونا، حيث هبطت طائرة شحن عسكرية تركية في العاصمة لندن محملة بمستلزمات طبية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، في حسابها على تويتر، الجمعة، أن طائرة الشحن حطت في العاصمة البريطانية لندن، ونشرت الوزارة صورة الطائرة من طزار "أي 400 إم" التي نقلت المساعدات.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت الطائرة التركية من مطار "إتيمسغوت" العسكري بالعاصمة، وهي محملة بأدوات طبية متنوعة، مثل كمامات من طراز "n95" وبِذل واقية.

مساعدة مستشفيات كشمير

قدمت جمعية الهلال الأحمر التركية، الجمعة، معدات طبية إلى عدد من المستشفيات بمنطقة "آزاد جامو وكشمير" الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير.

وقال رئيس بعثة الجمعية في باكستان، إبراهيم كارلوس كاميلو، في بيان، أنه جرى التبرع للمراكز الخاصة بالتوليد وأمراض النساء التابعة لمستشفيات المنطقة، بـ42 جهازاً طبياً مختلفاً، مثل جهاز الموجات فوق الصوتية وغيرها.

وأشار كاميلو، إلى اضطرار المرضى للسفر إلى المدن الأخرى من أجل تلقي العلاج في الماضي، جراء نقص المعدات الطبية بمستشفيات المنطقة.

وأوضح أن الجمعية تكفلت بصيانة مركز "باتان شير خان" الصحي، التابع لمستشفى "تحصيل مونغ" الحكومي بالمنطقة، الذي يقدم خدماته لـ40 ألف شخص سنوياً.

مساعدات لبلديات شمال مقدونيا

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الجمعة، 2500 طرد مساعدات على المتأثرين سلباً من انتشار فيروس كورونا في شمال مقدونيا.

وتضم الطرود أغذية ومواد تنظيف جرى توزيعها في 16 بلدية موزعة في عموم البلاد، بالتعاون مع جمعية "مركز عبد الحكيم حكمت دوغان للتعليم والثقافة والفنون".

وشارك في توزيع المساعدات في العاصمة إسكوبية السفير التركي لدى شمال مقدونيا، حسن محمد ساكيز كوي، ومنسق الوكالة في إسكوبية، آيتاكين آيدان.

وفي تصريح، قال السفير ساكيز كوي، إنهم يعطون الأولوية في توزيع المساعدات للمسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى المزمنين والمحتاجين.

وأضاف: "نسعى جاهدين لتوزيع مساعدات في 116 وحدة سكنية موزعة على 16 بلدية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في شمال مقدونيا".

إحباط محاولتي تهريب

أحبطت السلطات التركية محاولتي تهريب أكثر من مليون كمامة طبية، وغيرها الكثير من الأدوات الطبية، في بوابة إيبسالا الحدودية مع اليونان ومطار إسطنبول.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، أن فرق الجمارك تمكنت من مصادرة مواد طبية قيمتها حوالي مليون و200 ألف ليرة تركية (قرابة 178 ألف دولار)، خلال عملياتها في كل من معبر إيبسالا في ولاية أدرنة شمال غرب تركيا، ومطار إسطنبول الدولي.

ومطلع مارس/آذار الماضي، أدرجت وزارة التجارة التركية، الكمامات والبِذَل والنظارات والقفازات الطبية، في قائمة السلع التي تستوجب منحها ترخيصاً قبل تصديرها، ضمن خطط منع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن فرق الجمارك اشتبهت في شاحنة تدّعي نقل أقمشة إلى الخارج، ولدى تفتيشها بشكل دقيق وجدت على متنها الكثير من المواد الطبية.

وأشارت إلى أنها عثرت على 767 ألف كمامة طبية، و12 ألف علبة من المناديل المضادة للبكتيريا، و4 آلاف و80 علبة من المعقمات.

ولفتت إلى أن فرق الجمارك اشتبهت أيضاً في شحنة أقمشة مجهزة للتصدير، في مطار إسطنبول، ولدى تفتيشها وجدت أنها تضم 341 ألفاً و300 كمامة، فضلاً عن الكثير من البِذَل والنظارات الطبية الواقية ومواد التعقيم.