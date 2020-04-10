سياسة
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50 إصابة بفيروس كورونا في حاملة طائرات فرنسية
أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية، أنه تم إجراء اختبارات طبية على 66 عنصراً من كادر حاملة الطائرات شارل ديغول الموجودة في المحيط الأطلسي، ليتم تسجيل إصابة 50 منهم بفيروس كورونا.
50 إصابة بفيروس كورونا في حاملة طائرات فرنسية
حاملة الطائرات شارل ديغول الموجودة في المحيط الأطلسي / AFP
10 أبريل 2020

أعلنت فرنسا عن أصابة 50 عسكرياً بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديغول.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية الجمعة، أنه تم إجراء اختبارات طبية على 66 عنصراً من كادر حاملة الطائرات شارل ديغول الموجودة في المحيط الأطلسي، ليتم تسجيل إصابة 50 منهم بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن اصابات العسكريين خفيفة، وأنه في إطار التدابير الاحترازية تم نقل ثلاثة منهم إلى فرنسا عبر البرتغال.

والأربعاء الماضي ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية، أن "حاملة الطائرات شارل ديغول قررت العودة من المحيط الأطلسي إلى ميناء تولون قبل الموعد المحدد في 23 أبريل الجاري".

والخميس، أعلنت فرنسا ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 ألفاً و210 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 117 ألفاً و749.

وحتى ظهر الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم نحو مليون و620 ألفاً، توفي منهم أكثر من 97 ألفاً، بينما تعافى نحو 366 ألفاً آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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