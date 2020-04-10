سياسة
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"الصحة العالمية": تركيا دولة قدوة في مكافحة كورونا
أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في تركيا عن تقديره لجهود تركيا في تشخيص وعلاج مصابي كورونا معتبراً تركيا دولة قدوة في مكافحة الفيروس، وأكد أنها تدير عملية نشر المعطيات الصحيحة حول عدد الإصابات والوفيات بكل شفافية.
"الصحة العالمية": تركيا دولة قدوة في مكافحة كورونا
صرح ممثل منظمة الصحة العالمية أن تركيا تعتبر دولة قدوة بفضل الجهود الهائلة التي تبذلها في مجال تشخيص مصابي كورونا وتعافيهم / Reuters
10 أبريل 2020

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في تركيا الجمعة، إن تركيا تعد قدوة في مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب تويتر، لممثل المنظمة في تركيا بافيل أورسو، مؤكداً قدرة تركيا على تشخيص المصابين بالفيروس وجهودها في مكافحته.

وأضاف أوروسو: "تركيا تعتبر دولة قدوة بفضل الجهود الهائلة التي تبذلها في مجال تشخيص مصابي كورونا وتعافيهم".

وتابع: "كذلك فإن تركيا تدير بكل شفافية نشر المعطيات الصحيحة حول عدد الإصابات والوفيات إلكترونياً".

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 908 والإصابات إلى 42 ألفاً و282، بعد تسجيل 96 حالة وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة يوم الخميس.

وحتى صباح الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و600 ألف، وتجاوزت الوفيات 95 ألفاً، بينما بلغ المتعافون نحو 357 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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