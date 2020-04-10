سياسة
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كورونا.. الإصابات تتجاوز مليوناً و600 ألف والوفيات تتخطى 95 ألفاً
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لتتجاوز مليوناً و600 ألف، فيما تصدرت الولايات المتحدة أعداد الإصابات في وقت تخطت فيه أعداد الوفيات 95 ألف حالة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 356 ألفاً.
كورونا.. الإصابات تتجاوز مليوناً و600 ألف والوفيات تتخطى 95 ألفاً
ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لتصل إلى مليون و600 ألف / DPA
10 أبريل 2020

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم مليوناً و600 ألف حتى صباح الجمعة، حسب آخر البيانات.

وأظهرت معطيات موقع وورلد ميتر المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، أن إصابات كورونا بلغت حول العالم مليوناً و605 آلاف و343.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ468 ألفاً و895، تليها إسبانيا بـ153 ألفاً و222، ثم إيطاليا بـ143 ألفاً و626، وألمانيا بـ118 ألفاً و235، وفرنسا بـ117 ألفاً و749.

وبلغت إصابات كورونا في الصين 81 ألفاً و907، حسب نفس المعطيات.

ووصلت وفيات كورونا حول العالم إلى 95 ألفاً و752، وعدد المتعافين إلى 356 ألفاً و941، بينما وصل عدد الذين يخضعون للعناية المركزة إلى مليون و152 ألفاً و650.

وتحتل الصين المركز الأول بـ77 ألف متعافٍ، تليها كل من ألمانيا وإسبانيا وإيران ثم الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا ظهر بمنطقة ووهان وسط الصين في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتحول إلى جائحة انتشرت فيما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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