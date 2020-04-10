في مقال بجريدة الغارديان البريطانية منذ أيام جادل ديفيدرانسيمان-أستاذ العلوم السياسية بجامعة كيمبريدج- أن انتشار وباء كورونا قد أزاح ستار الديمقراطية عن الدولة الحديثة، وكشف عن وجه السياسية الحقيقي وهو الهيمنة وسلطة الإنفاذ والقسر. وأن فكرة هوبز عن الدولة ككيان يملك الحياة والموت -ويقر الشعب لها بتلك السلطة حفاظاً على الصالح العام- باتت ماثلة أمامنا الآن في ظل الحجر والعزل بل ونزول الشرطة والجيش إلى الشوارع في بلدان كثيرة لفرض النظام، وتغريم المخالف أو حبسه باعتباره يمثل خطراً على المجموع.

وهناك بالقطع ظواهر كثيرة يمكن اعتبارها مؤشرات حقيقية على ذلك، منها اتخاذ إجراءات واسعة المدى لنقل العمل والتعليم إلى المنزل بما يسمح بمزيد من الضبط بل والتوثيق، وتطبيق سياسات الحد الأدنى، وضبط شراء السلع، ووضع حظر على السحب النقدي وشراء العملات الأجنبية.

ولعل أخطر ما يجري اليوم هو تحويل وسائط الاتصال إلى وسيلة لتحقيق أهداف استخباراتية طويلة الأجل، أو الجمع الكثيف للبيانات وبناء ترسانات معلومات. وقد أفصحت بعض الدول بالفعل علنا عن ذلك، منها الكيان الصهيوني إذ تحدثت قيادته عن تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي كان يستخدم ضد "الإرهاب" لرصد أماكن الأفراد عبر الموبايل وعبر التطبيقات المختلفة التي يمكنها تحديد الموقع، ضماناً لبقاء كل شخص في بيته وعدم مخالفة ساعات الحظر.

لكن خبراء الأمن السيبراني ومنهم الخبير العربي إيهاب خليفة ينبهون إلى أن هذا سيتضمن هيمنة واسعة على شبكات الاتصال وقد يحمل في طياته آثاراً سياسية بقدر ما قد يفتح الباب للقرصنة، وربما اختراقات أكثر خطورة واردة في مثل هذه الأزمات في القطاعين الاقتصادي والمالي. وقد تحدث كرستوفر فورد مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالفعل عن هجوم محتمل على المواقع الرسمية والبنية التحتية الرقمية ولوّح بأن هذا قد يؤدي إلى رد نووي (ربما في إشارة إلى الصين أو روسيا).

لكن ما يريد هذا المقال أن يلفت الأنظار إليه هو أن لدينا أيضاً من الشواهد على مدار الأسابيع الماضية ما يقدح في التوجه السالف ويلقي عليه بظلال من الشك. فكما ذهب المفكر زيجموند باومان سلفاً، فإن "عدماليقين" وغلبة التناقضات والانفكاك الجاري بين السلطة الشكلية واتخاذ القرار الفعلي (بخاصة في ظل تشابك مستويات العولمة وتعقُّدها) هي السمات الرئيسية لتداعيات الحداثة بما فيها هذه المرحلة، ومؤشرات التوتر في علاقة المدني بالعسكري لا تدل على هيمنة كاملة للدول على المشهد.

فمن ناحية، إذا كانت السيادة في الدولة القومية الحديثة عمودها الجيوش التي تملك سلطة السلاح، وتحتكر العنف، فإن المشهد الجاري لا يمكن للقوات المسلحة فيه أن تهزم هذا العدو غير المرئي.

ومهما أفرط الخطاب السلطوي في استخدام توصيفات وشعارات من قبيل الحرب على الفيروس ومعركة البقاء والأمن القومي، فإن هذه معركة لا تُمكن مقارنتها بـ"الحرب على الإرهاب" على سبيل المثال، إذ يوجد في حالة الإرهاب خطر حقيقي حتى لو ضخمته الأنظمة أو وظفته لصالحها أو حتى اخترقت الجماعات المسلحة لضمان استمرار التهديد، وبقاء دورة العنف الأفقي لتضاعِف تدابير التحكم الرأسية. أما الوباء فقصة مختلفة.

الجيوش اليوم عاجزة- اللهمّ إلا بعض التحركات الاستعراضية. فوزراء الصحة اليوم يسبقون وزراء الدفاع في الأهمية. والمؤتمرات الصحفية الرئاسية في الكثير من البلاد يقف فيها الرؤساء خلف الأطباء أو على الأقل كتفاً بكتف.

لا يعني هذا فقدان الدول قوتها، بل يعني أن احتكار السلطة والعنف لن يمنع من انتشار الأوبئة، وبالتالي سيضع الدولة في مأزق العجز عن ضمان الحماية للحياة التي هي أهم مقومات تأسيسها للخروج من حالة الطبيعة التي كان الإنسان فيها يفقد حياته في "حرب الكل ضدالكل" كما ارتأى الفيلسوف الإنجليزي هوبز.

اليوم الحرب ليست حرباً أهلية ولا دينية ولا في مواجهة عدو خارجي. بل هي ضد فيروس يتجاوز الحدود وينتشر في البلدان عبر القارات، ويسري في الجسد ولا تراه العين.

يستلزم هذا ليس فقط فرض الحظر وضبط الحركة والتحكم في الانتقال، بل أيضاً تحويلاً للكثير من الموارد إلى القطاع الطبي في المستقبل القصير، كما في الأجل الطويل، لأن مثل هذه الأزمات مرشحة للتكرار. وقد كشفت الأزمة عن نقص في أعداد الأطباء في بعض البلدان، وفي عدد المستشفيات وتجهيزها في بلدان أخرى. وسيكون من المتوقع التساؤل عن موازنات تذهب إلى القطاعات السيادية من دون رقابة، مقابل ترك البنية التحتية الصحية بهذا السوء لعقود طويلة.

الوباء أثّر على كل المجتمعات على مستوى اليومي، وأثمر اهتماماً شعبياً واسعاً بمتابعة ما يجري في بلدان أخرى من إجراءات، بما سيرفع سقف التوقعات والمطالب والمحاسبة. وحين يتعلق الأمر بالحياة فإن هوبز نفسه رأى أن الشرط الوحيد للخروج على السلطة هو الحفاظ على البقاء الذي من أجله دخل الناس تحت سقف الدولة ابتداءً، تاركين خلفهم حالة الطبيعة وما فيها من توحش يهدد وجودهم.

على الجانب الآخر وبالمقابل لما سلف، سنجد أنه في مجتمعات كثيرة عجزت السلطة عن مواجهة تداعيات الوباء وتوابعه على المستوى اليومي، وبقدر قوة النسيج المجتمعي بقدر ما استجاب المجتمع لتنظيم نفسه بسرعة فائقة سبقت إجراءات الحكومات.

في مصر على سبيل المثال كانت أولى المبادرات هي التطوع لتوصيل احتياجات كبار السن وقت الحظر في البدايات الأولى، تلتها جهود أهلية لدعم احتياجات الفرق الطبية مع الطلب المتسارع على المستشفيات، ثم إسهام مؤسسات أهلية في تصنيع الكمامات الطبية، ثم تقديم تحالف جمعيات لتصميم هندسي متكامل ومفتوح للمستشفيات الميدانية.

وبالتوازي بدأت الجمعيات الخيرية في ترتيب الدعم للعمالة المؤقتة التي فقدت مصدر دخلها في ظل سياسات الحظر. وقد لحقت الدولة بهذه الجهود وشاركت مؤسسات في الدعم كمبادرة مشيخة الأزهر بتخصيص مستشفى الحسين الجامعي للعزل، وتقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة.

والمأزق الذي توقع فيه الدول نفسها حين تباهي بقدرة الجيوش على التدخل والدعم، سواء باستعراض قدرات القطاع الطبي العسكري أو الانتشار والقيام بالمهام الأمنية في أوقات الحظر، هو أنها تقدم دليلاً إضافياً على حرمانها القطاعات الأخرى من التمويل سنويا مقابل موازنة عسكرية ضخمة لا رقابة عليها.

يصرخ أحد الاعلاميين بسبب عدم مراعاة العاملين من الطبقات الأدنى اقتصادياً للعزل وشروط المسافة الاجتماعية الآمنة، قائلاً: "لسنا على استعداد لتحمُّل جهلكم"، ولكن الحقيقة أن الأنظمة تتحمل مسئولية تردي مستوى المنظومة التعليمية، وارتفاع معدلات الفقر نتيجة حِزم السياسات النيوليبرالية، وتدهور مستوى الخدمات الصحية الحكومية، وسفر الأطباء في الدول العربية الأكبر للعمل بالخارج نظراً إلى انخفاض الرواتب والحوافز بشكل مهين.

الأمر نفسه سيتكرر في الدول الكبرى، فالارتباك في معالجة الإدارة الأمريكية للأزمة صار مضرب الأمثال، ودعم ترمب المباشر لصناعات الدواء والعقاقير بدلاً من إدارة مشهد الكارثة وارتفاع معدلات الإصابة سيكون لاحقاً نموذجاً لدراسة الإدارة الفاشلة، بما أفسح المجال أمام الولايات المختلفة للتعامل وفق خطط كلٍّ منها على حدة وظروفها المحلية المتباينة.

ملاحظات أخيرة تجدر الإشارة إليها وتحتاج إلى تفصيل مستقل. كشفت الأزمة عن الفجوة القيمية داخل المجتمعات بين قطاع الأعمال ومنطق الاقتصاديين في ناحية وقيم المجتمع وتصوراته عن الكرامة والحق في دولة حامية راعية لا جابية. في غالب الحالات توجهت الدول لطلب التبرع من الشعب، وهذا سيثير سؤال الحق في المحاسبة على هذه الأموال وغيرها.

وكشفت الحالة الأمريكية لا عن فجوة طبقية فحسب بل كذلك عن فجوة عرقية أيضاً، فقد أوضحت الإحصاءات أن 70% من المتوفين من كورونا في شيكاغو من السود، على الرغم من أنهم يشكلون 30% من السكان، بما يعني فقر صحتهم وضعف الخدمة الطبية المقدمة إليهم، فضلاً عن التمييز الواضح في تعاطي الحكومات مع سياسات عزل المصابين بين أوضاع القرى والبوادي وأطراف المدن والطبقات الوسطى والعليا في العالم العربي، والأمثلة عديدة.

أخيراً وليس آخراً، هذه الأزمة كاشفة لعلاقة الدولة بالسوق العالمي ومن يمثلون مصالحه في الداخل من جهة، وعلاقتها بالمساحة الدينية والخطاب الديني على الجهة الأخرى. فغلق دور العبادة تزامن مع مراوغة في إصدار قواعد آمرة لسوق العمل تضمن عدم انتشار العدوى، ثم تلت ذلك توجيهات بدوران عجلة الإنتاج تقدم حسابات السوق على انتشار محتمل للعدوى.

المفارقة ستثير أسئلة عن الشرعية الدينية للأنظمة من أرض الحرمين التي أخلَت الحرمين، إلى دعاء ديني يُبَث على التلفاز بصوت رئيس دولة، إلى ترمب الذي دعا ليوم وطني للصلاة، في نفس الوقت الذي انكشفت فيه بالتوازي تحالفات الحكومات مع رجال الأعمال، أو تماهي الاستثمار الصناعي والعقاري مع اقتصاديات الجيوش والعروش، وفضحت معايير الأولويات.

لا يمكن وصف ما سبق بالارتباك أو التناقض. الوصف الأمثل هو تحولات غير منتظمة في الاتجاه والأثر وبالغة التشابك والتعقيد. ولذلك من المبكر القطع باتجاه محدد للنظام العالمي في زمن الكورونا أو للدرجة التي ستتمكن بها الدول من استبقاء هيمنتها، والصيغة التي من الممكن أن تتشكل بخلاف ديستوبيا السيطرة الرقمية الأمنية -كحالة الصين، وحسب قدرة المجتمع والقوى السياسة على "انتهاز الفرصة" للدفع باتجاه ضوابط وضمانات واستحقاقات بقدر ما ستكون المحصلة. في السياسة والاجتماع لا توجد حتميات.. بل هيمنة يقابلها نضالات رشيدة في سبيل حياة أكرم.

جميع المقالات المنشورة تعبِر عن رأي كُتَابها ولا تعبِر بالضرورة عن TRT عربي.